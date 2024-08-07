Олімпіада-2024 — Хижняк братиме участь у фіналі бою за золоту медаль

Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади у Парижі. Фото: Reuters/Peter Cziborra

На Олімпійських іграх у Парижі стартував 12-й день. Спортсмени з усього світу продовжать змагатися за медалі у різних видах спорту.

Українці візьмуть участь одразу у шести видах спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 7 серпня, на ХХХІІІ Олімпіаді пройде 12-й день, якого українські спортсмени матимуть можливість здобути медалі. Пізно ввечері програму завершить Олександр Хижняк, який боротиметься за золото у боксі. Але й до цього фіналу день буде насиченим.

Людмила Оляновська у Парижі. Фото: instagram.com/liudmylaolianovska/

Розклад турнірів за участю українців

Вже о 08:30 розпочнуться змагання з легкої атлетики. У змішаній естафеті спортивної ходьби візьмуть участь Іван Банзерук та Людмила Оляновська.

Об 11:05 розпочнуться стрибки у воду. Україну представлять Владислав Лавський, Олег Дорощук та Андрій Проценко.

На 10:30 заплановано старт змагань з веслування на байдарках та каное. У попередньому заїзді на байдарці-одиночці на 500 метрів виступить Марія Повх.

О 12:40 розпочнеться чоловічий попередній заїзд на байдарці-одиночці на 1000 метрів. Від України у турнірі виступить Павло Алтухов.

О 12:00 розпочнеться турнір із греко-римської боротьби. У 1/8 фіналу до 67 кг боротиметься Парвіз Насібов. До 1/8 фіналу до 87 кг під українським прапором вийде Жан Беленюк.

Також о 12:00 пройде втішна сутичка у жіночій боротьбі. У категорії до 50 кг шанс поборотися за бронзову медаль отримає Оксана Лівач.

О 16:00 розпочнеться турнір зі стрибків у воду з трампліна (3 метри). У жіночій кваліфікації візьме участь Вікторія Кесар.

О 23:51 розпочнеться фінальний боксерський поєдинок у ваговій категорії до 80 кг. Олександр Хижняк боротиметься за "золото" з Нурбеком Оралбаєм із Казахстану.

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