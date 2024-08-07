Антоні Амміраті отримав пропозицію знятися у фільмі для дорослих за 250 тисяч доларів

Французький стрибун Антоні Амміраті. Фото: Reuters

Французькому стрибуну Антоні Амміраті, який статевим органом збив планку на Олімпіаді, запропонували зйомки у фільмі для дорослих. Платити потенційній зірці обіцяють 250 тисяч доларів.

Про це повідомляє Metro.

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Збив планку статевим органом

Під час свого крайнього стрибка Амміраті майже взяв висоту 5 метрів 70 сантиметрів. Йому це майже вдалося, але він примудрився зачепити планку своїм членом і та впала.

Таким чином спортсмен не потрапив до числа 12 фіналістів.

Несподівана слава

Саме завдяки цьому випадку, Антоні став справжньою зіркою соцмереж. Відео епічного стрибка стало вірусним та епічно розлетілося в інтернеті. Число підписників спортсмена в Instagram виросло з близько п’яти тисяч до 64 тисяч.

На цій хвилі популярності французькому спортсмену почати приходити пропозиції у співпраці, серед яких є досить незвичні. Наприклад, Антоні Амміраті запропонували 250 тисяч доларів за зйомки у фільмі для дорослих.

Треба зазначити, що ця сума втричі перевищує розмір грошової винагороди, так званих "призових", які Франція виплатила б спортсмену, якби він отримав золоту медаль Олімпіади.

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