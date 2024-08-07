Антоні Амміраті отримав пропозицію знятися у фільмі для дорослих за 250 тисяч доларів

Французький олімпієць, який зачепився пенісом за планку, отримав грошову пікантну пропозицію
Французькому стрибуну Антоні Амміраті, який статевим органом збив планку на Олімпіаді, запропонували зйомки у фільмі для дорослих. Платити потенційній зірці обіцяють 250 тисяч доларів.
Про це повідомляє Metro.
Збив планку статевим органом
Під час свого крайнього стрибка Амміраті майже взяв висоту 5 метрів 70 сантиметрів. Йому це майже вдалося, але він примудрився зачепити планку своїм членом і та впала.
Таким чином спортсмен не потрапив до числа 12 фіналістів.
Несподівана слава
Саме завдяки цьому випадку, Антоні став справжньою зіркою соцмереж. Відео епічного стрибка стало вірусним та епічно розлетілося в інтернеті. Число підписників спортсмена в Instagram виросло з близько п’яти тисяч до 64 тисяч.
На цій хвилі популярності французькому спортсмену почати приходити пропозиції у співпраці, серед яких є досить незвичні. Наприклад, Антоні Амміраті запропонували 250 тисяч доларів за зйомки у фільмі для дорослих.
Треба зазначити, що ця сума втричі перевищує розмір грошової винагороди, так званих "призових", які Франція виплатила б спортсмену, якби він отримав золоту медаль Олімпіади.
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