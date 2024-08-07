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Курйоз на Олімпіаді-2024 — Кукук виграв конкур на коні Томаса Мюллера

7 серпня 2024 11:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Олімпіада-2024 — кінь футболіста Томаса Мюллера завоював золоту медаль
Крістіан Кукук та Чекер під час заїзду. Фото: Reuters/Paul Childs
Валерій Ковалевич - Редактор

Відомий німецький футболіст Томас Мюллер виявився причетним до медального заліку Олімпіади в Парижі. Його кінь став володарем "золота" в одній із дисциплін турніру.

Чемпіоном з особистого конкуру став німець Крістіан Кукук, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На Олімпіаді-2024 завершився турнір із кінного спорту. Золоту медаль у завзятій боротьбі виборов 34-річний німецький спортсмен Крістіан Кукук. Він виступав верхи на коні, якого звуть Чекер. Він живе на відомій фермі Томаса Мюллера.

Крістіан Кукук
Крістіан Кукук та Чекер. Фото: Reuters/Zohra Bensemra

Бездоганний заїзд Кукука та Чекера

Німецький спортсмен не припустився жодної помилки у кваліфікаційних елементах програми турніру, а потім став золотим призером Олімпійських ігор. У фіналі Крістіан Кукук перевершив суперників зі Швейцарії та Нідерландів.

Кукук традиційно виступив верхи на Чекері, який належить колишньому футболістові збірної Німеччини Томасу Мюллеру. Легендарний півзахисник мюнхенської "Баварії" вже понад 10 років володіє конефермою, доглядає коней, займається іпотерапією та розводить елітних скакунів. Він постачає коней німецьким спортсменам, які виступають на міжнародних турнірах.

Томас Мюллер
Томас Мюллер на конефермі. Фото: instagram.com/esmuellert

Крістіан Кукук подякував Томасу Мюллеру та його дружині. Він заявив, що їхня заслуга у його олімпійському "золоті" велика. Для Чекера це вже не перша престижна нагорода.

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спорт Олімпійські ігри курйоз Олімпіада-2024 Томас Мюллер

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