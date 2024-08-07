Інгебрігтсен назвав причину сенсаційного провалу на Олімпіаді-2024

Якоб Інгебрігтсен після фінішу. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Якоб Інгебрігтсен був головним фаворитом перед фіналом бігу на 1500 метрів на Олімпіаді в Парижі. Золотий чемпіон Токіо не зумів здобути медаль і фінішував лише четвертим.

Інгебрігтсен визнав помилку на своїй коронній дистанції, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Фінал забігу на 1500 метрів мав продовжити суперництво олімпійського чемпіона 2020 року Якоба Інгебрігтсена з Норвегії та чемпіона світу 2023 року Джоша Керра з Великобританії. Але переможцем турніру виявився зовсім інший спортсмен.

Коул Хокер виграє забіг. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Драма у фіналі забігу

Багато учасників вирішального забігу продемонстрували свої найкращі результати не лише в сезоні, а й у кар'єрі. Серед таких легкоатлетів виявився й американець Коул Хокер, який випередив суперників на фініші та завоював золоту медаль.

Якоб Інгебрігтсен здався приблизно за 75 метрів до фінішу, коли зрозумів, що він не має сил на фінальний ривок. Норвежець, який посів лише четверте місце, визнав, що припустився серйозної помилки під час забігу.

"Я дуже розчарований, але від початку все пішло не за планом. Я надто багато сил витратив на початку забігу, не зумів зменшити темп, коли треба було це зробити. На фініші мені не вистачило сил. Це була тактична помилка", — пояснив Інгебрігтсен.

Олімпійські ігри 2024.

Легка атлетика. Біг на 1500 метрів. Чоловіки. Фінал.

Коул Хокер (США) — 3.27,65 (новий олімпійський рекорд) Джош Керр (Великобританія) — 3.27,79 Яред Наг'юз (США) — 3.27,80.

Нагадаємо, Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер.

Головний тренер "Динамо" Шовковський пояснив, чи є у його команди шанси обіграти "Рейнджерс" у матчі-відповіді.

Французький олімпієць, який зачепився пенісом за планку, отримав грошову пікантну пропозицію.

Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".

Кохан зізнався, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль.

Олімпіада 2024 — плавчиху Алонсо виключили із села, в якому проживають спортсмени.