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Сенсація на Олімпіаді-2024 — Інгебрігтсен програв забіг Хокеру через грубу помилку

7 серпня 2024 10:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Інгебрігтсен назвав причину сенсаційного провалу на Олімпіаді-2024
Якоб Інгебрігтсен після фінішу. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
Валерій Ковалевич - Редактор

Якоб Інгебрігтсен був головним фаворитом перед фіналом бігу на 1500 метрів на Олімпіаді в Парижі. Золотий чемпіон Токіо не зумів здобути медаль і фінішував лише четвертим.

Інгебрігтсен визнав помилку на своїй коронній дистанції, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Фінал забігу на 1500 метрів мав продовжити суперництво олімпійського чемпіона 2020 року Якоба Інгебрігтсена з Норвегії та чемпіона світу 2023 року Джоша Керра з Великобританії. Але переможцем турніру виявився зовсім інший спортсмен.

Коул Хокер
Коул Хокер виграє забіг. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Драма у фіналі забігу

Багато учасників вирішального забігу продемонстрували свої найкращі результати не лише в сезоні, а й у кар'єрі. Серед таких легкоатлетів виявився й американець Коул Хокер, який випередив суперників на фініші та завоював золоту медаль.

Якоб Інгебрігтсен здався приблизно за 75 метрів до фінішу, коли зрозумів, що він не має сил на фінальний ривок. Норвежець, який посів лише четверте місце, визнав, що припустився серйозної помилки під час забігу.

"Я дуже розчарований, але від початку все пішло не за планом. Я надто багато сил витратив на початку забігу, не зумів зменшити темп, коли треба було це зробити. На фініші мені не вистачило сил. Це була тактична помилка", — пояснив Інгебрігтсен.

Олімпійські ігри 2024.

Легка атлетика. Біг на 1500 метрів. Чоловіки. Фінал.

  1. Коул Хокер (США) — 3.27,65 (новий олімпійський рекорд)
  2. Джош Керр (Великобританія) — 3.27,79
  3. Яред Наг'юз (США) — 3.27,80.

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спорт Норвегія Олімпійські ігри Олімпіада-2024 біг

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