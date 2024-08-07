Ингебригтсен назвал причину сенсационного провала на Олимпиаде-2024

Сенсация на Олимпиаде-2024 — Ингебригтсен проиграл забег Хокеру из-за грубой ошибки
Якоб Ингебригтсен был главным фаворитом перед финалом бега на 1500 метров на Олимпиаде в Париже. Золотой чемпион Токио не сумел завоевать медаль и финишировал только четвертым.
Ингебригтсен признал ошибку на своей коронной дистанции, сообщает портал Новини.LIVE.
Финал забега на 1500 метров должен был продолжить соперничество олимпийского чемпиона 2020 года Якоба Ингебригтсена из Норвегии и чемпиона мира 2023 года Джоша Керра из Великобритании. Но победителем турнира оказался совсем другой спортсмен.
Драма в финале забега
Многие участники решающего забега продемонстрировали свои лучшие результаты не только в сезоне, но и в карьере. В числе таких легкоатлетов оказался и американец Коул Хокер, который опередил соперников на финише и завоевал золотую медаль.
Якоб Ингебригтсен сдался примерно за 75 метров до финиша, когда понял, что у него нет сил на финальный рывок. Норвежец, который занял только четвертое место, признал, что допустил серьезную ошибку во время забега.
"Я очень разочарован, но с самого начала все пошло не по плану. Я слишком много сил потратил в начале забега, не сумел сбавить темп, когда надо было это сделать. На финише мне не хватило сил. Это была тактическая ошибка", — заявил Ингебригтсен.
Олимпийские игры 2024.
Легкая атлетика. Бег на 1500 метров. Мужчины. Финал.
- Коул Хокер (США) — 3.27,65 (новый олимпийский рекорд)
- Джош Керр (Великобритания) — 3.27,79
- Яред Нагьюз (США) — 3.27,80.
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