Ингебригтсен назвал причину сенсационного провала на Олимпиаде-2024

Якоб Ингебригтсен после финиша. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Якоб Ингебригтсен был главным фаворитом перед финалом бега на 1500 метров на Олимпиаде в Париже. Золотой чемпион Токио не сумел завоевать медаль и финишировал только четвертым.

Ингебригтсен признал ошибку на своей коронной дистанции, сообщает портал Новини.LIVE.

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Финал забега на 1500 метров должен был продолжить соперничество олимпийского чемпиона 2020 года Якоба Ингебригтсена из Норвегии и чемпиона мира 2023 года Джоша Керра из Великобритании. Но победителем турнира оказался совсем другой спортсмен.

Коул Хокер выигрывает забег. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Драма в финале забега

Многие участники решающего забега продемонстрировали свои лучшие результаты не только в сезоне, но и в карьере. В числе таких легкоатлетов оказался и американец Коул Хокер, который опередил соперников на финише и завоевал золотую медаль.

Якоб Ингебригтсен сдался примерно за 75 метров до финиша, когда понял, что у него нет сил на финальный рывок. Норвежец, который занял только четвертое место, признал, что допустил серьезную ошибку во время забега.

"Я очень разочарован, но с самого начала все пошло не по плану. Я слишком много сил потратил в начале забега, не сумел сбавить темп, когда надо было это сделать. На финише мне не хватило сил. Это была тактическая ошибка", — заявил Ингебригтсен.

Олимпийские игры 2024.

Легкая атлетика. Бег на 1500 метров. Мужчины. Финал.

Коул Хокер (США) — 3.27,65 (новый олимпийский рекорд) Джош Керр (Великобритания) — 3.27,79 Яред Нагьюз (США) — 3.27,80.

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