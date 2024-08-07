Бущан заменит в известном клубе легендарного вратаря

Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер
Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан готовится подписать контракт с зарубежным клубом. Следующий сезон он проведет под руководством одного из самых популярных тренером мира.
"Динамо" ведет переговоры о продаже вратаря, сообщает Fanatik.
Георгий Бущан может стать следующим игроком, который перейдет из "Динамо" в известный зарубежный клуб. На опытного вратаря обратили внимание в чемпионате Турции. Трансфер может состояться до конца августа.
Куда уйдет Бущан
Главным претендентом на украинского вратаря оказался "Фенербахче". Турецкий клуб готовится к отъезду хорвата Доминика Ливаковича в английскую Премьер-лигу. На вакантное место и придет Георгий Бущан.
"Динамо" и "Фенербахче" ведут переговоры о сумме компенсации за украинского вратаря. Турецкий клуб предлагает пять миллионов евро, но "бело-синие" хотят получить за одного из лидеров команды как минимум на два миллиона больше.
На трансфере Бущана настаивает главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью. Георгий может подписать контракт с турецким клубом после ответного матча "Динамо" с шотландским "Рейнджерс".
Напомним, главный тренер "Динамо" Шовковский объяснил, есть ли у его команды шансы обыграть "Рейнджерс" в ответном матче.
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