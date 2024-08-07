Бущан заменит в известном клубе легендарного вратаря

Георгий Бущан работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан готовится подписать контракт с зарубежным клубом. Следующий сезон он проведет под руководством одного из самых популярных тренером мира.

"Динамо" ведет переговоры о продаже вратаря, сообщает Fanatik.

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Георгий Бущан может стать следующим игроком, который перейдет из "Динамо" в известный зарубежный клуб. На опытного вратаря обратили внимание в чемпионате Турции. Трансфер может состояться до конца августа.

Георгий Бущан перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдет Бущан

Главным претендентом на украинского вратаря оказался "Фенербахче". Турецкий клуб готовится к отъезду хорвата Доминика Ливаковича в английскую Премьер-лигу. На вакантное место и придет Георгий Бущан.

"Динамо" и "Фенербахче" ведут переговоры о сумме компенсации за украинского вратаря. Турецкий клуб предлагает пять миллионов евро, но "бело-синие" хотят получить за одного из лидеров команды как минимум на два миллиона больше.

Георгий Бущан во время игры с "Рейнджерс". Фото: пресс-служба "Динамо"

На трансфере Бущана настаивает главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью. Георгий может подписать контракт с турецким клубом после ответного матча "Динамо" с шотландским "Рейнджерс".

Напомним, главный тренер "Динамо" Шовковский объяснил, есть ли у его команды шансы обыграть "Рейнджерс" в ответном матче.

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