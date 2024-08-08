Зинченко перейдет в известный клуб, где уже играет экс-футболист Арсенала

Зинченко выбрал новый клуб — где будет играть украинец
Защитник лондонского "Арсенала" начнет сезон 2024/2025 в другом клубе. Футболист сборной Украины готовится попрощаться с партнерами по английской команде.
Руководство "Арсенала" уже нашло новый клуб для Зинченко, сообщает Bild.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета больше не рассчитывает на Александра Зинченко. Наставник меняет манеру игры своей команды, и ему нужен левый защитник с другими характеристиками по сравнению с навыками, которыми обладает украинец.
Зинченко потерял место в основе "канониров" еще в конце прошлого сезона. Лондонский клуб нашел новую команду для 27-летнего футболиста, который скоро попробует силы в другом чемпионате.
Где будет играть Зинченко
"Арсенал" в рамках предсезонного турне разгромил немецкий "Байер" со счетом 4:1. Первый гол в матче оказался на счету украинского защитника. Не исключено, что Зинченко забил своей будущей команде.
Чемпионы Германии готовятся к возвращению в Лигу чемпионов. В команде играет бывший полузащитник "Арсенала" Гранит Джака. Он и посоветовал главному тренеру Хаби Алонсо обратить внимание на Александра Зинченко.
"Байер" хочет взять украинца в аренду сроком до конца сезона 2024/2025. "Арсенал" настаивает на продаже футболиста, за которого лондонцы хотят получить 30 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются.
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