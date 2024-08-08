Зинченко перейдет в известный клуб, где уже играет экс-футболист Арсенала

Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник лондонского "Арсенала" начнет сезон 2024/2025 в другом клубе. Футболист сборной Украины готовится попрощаться с партнерами по английской команде.

Руководство "Арсенала" уже нашло новый клуб для Зинченко, сообщает Bild.

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета больше не рассчитывает на Александра Зинченко. Наставник меняет манеру игры своей команды, и ему нужен левый защитник с другими характеристиками по сравнению с навыками, которыми обладает украинец.

Александр Зинченко благодарит болельшиков за поддержку. Фото: instagram.com/zinchenko/

Зинченко потерял место в основе "канониров" еще в конце прошлого сезона. Лондонский клуб нашел новую команду для 27-летнего футболиста, который скоро попробует силы в другом чемпионате.

Где будет играть Зинченко

"Арсенал" в рамках предсезонного турне разгромил немецкий "Байер" со счетом 4:1. Первый гол в матче оказался на счету украинского защитника. Не исключено, что Зинченко забил своей будущей команде.

Александр Зинченко и Гранит Джака (в центре). Фото: instagram.com/zinchenko/

Чемпионы Германии готовятся к возвращению в Лигу чемпионов. В команде играет бывший полузащитник "Арсенала" Гранит Джака. Он и посоветовал главному тренеру Хаби Алонсо обратить внимание на Александра Зинченко.

"Байер" хочет взять украинца в аренду сроком до конца сезона 2024/2025. "Арсенал" настаивает на продаже футболиста, за которого лондонцы хотят получить 30 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются.

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