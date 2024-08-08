Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець arrow

Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець

8 серпня 2024 09:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Зінченко перейде до відомого клубу, де вже грає ексфутболіст Арсеналу
Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/
Валерій Ковалевич - Редактор

Захисник лондонського "Арсеналу" розпочне сезон 2024/2025 в іншому клубі. Футболіст збірної України готується попрощатися з партнерами з англійської команди.

Керівництво "Арсеналу" вже знайшло новий клуб для Зінченка, повідомляє Bild.

Читайте також:

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета більше не розраховує на Олександра Зінченка. Наставник змінює манеру гри своєї команди, і йому потрібен лівий захисник з іншими характеристиками порівняно з навичками, які має українець.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/zinchenko/

Зінченко втратив місце в основі "канонірів" ще наприкінці минулого сезону. Лондонський клуб знайшов нову команду для 27-річного футболіста, який невдовзі спробує сили в іншому чемпіонаті.

Де гратиме Зінченко

"Арсенал" у рамках передсезонного турне розгромив німецький "Баєр" із рахунком 4:1. Перший гол у матчі записав на свій рахунок український захисник. Не виключено, що Зінченко забив своїй майбутній команді.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко та Граніт Джака (у центрі). Фото: instagram.com/zinchenko/

Чемпіони Німеччини готуються до повернення до Ліги чемпіонів. У команді грає колишній півзахисник "Арсеналу" Граніт Джака. Він і порадив головному тренеру Хабі Алонсо звернути увагу на Олександра Зінченка.

"Баєр" хоче взяти українця в оренду терміном до кінця сезону 2024/2025. "Арсенал" наполягає на продажі футболіста, за якого лондонці хочуть отримати 30 млн євро. Переговори між клубами тривають.

Нагадаємо, Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер. 

Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024. 

Курйоз на Олімпіаді-2024 — Кукук виграв конкур на коні Томаса Мюллера.

Драма на Олімпіаді — Тамбері та Баршим насилу вийшли у фінал зі стрибків у висоту.

Суперниця дзюдоїстки Лівач госпіталізована під час Олімпіади-2024.

спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:42 У Києві підпалили автомобіль громадської активістки — хто причетний до злочину

09:39 Галущенко пояснив, як АЕС допомогли "протриматись" енергосистемі

09:36 Хто з людей похилого віку має право на субсидії — відповідь ПФУ

09:22 Аварійні відключення світла в Одесі — хто сьогодні буде без електроенергії

09:14 В одній з країн ЄС українські біженці можуть безплатно навчатися у державних вишах

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

09:07 Це пластилін — на Сумщині скаржаться на неякісний асфальт, який поклали під час війни

09:05 Офіційний курс валют в Україні — НБУ зафіксував падіння долара та євро сьогодні

08:49 Жан Беленюк спробує взяти "бронзу" — де сьогодні дивитись змагання українців на Олімпіаді

08:45 Мирної передачі влади не буде — Байден розповів про загрози у разі поразки Трампа

08:45 Росія поширює фейк про "здачу" Україною однієї з областей, — ЦПД

09:42 У Києві підпалили автомобіль громадської активістки — хто причетний до злочину

09:39 Галущенко пояснив, як АЕС допомогли "протриматись" енергосистемі

09:36 Хто з людей похилого віку має право на субсидії — відповідь ПФУ

09:22 Аварійні відключення світла в Одесі — хто сьогодні буде без електроенергії

09:14 В одній з країн ЄС українські біженці можуть безплатно навчатися у державних вишах

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

09:07 Це пластилін — на Сумщині скаржаться на неякісний асфальт, який поклали під час війни

09:05 Офіційний курс валют в Україні — НБУ зафіксував падіння долара та євро сьогодні

08:49 Жан Беленюк спробує взяти "бронзу" — де сьогодні дивитись змагання українців на Олімпіаді

08:45 Мирної передачі влади не буде — Байден розповів про загрози у разі поразки Трампа

08:45 Росія поширює фейк про "здачу" Україною однієї з областей, — ЦПД

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер