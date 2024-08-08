Зінченко перейде до відомого клубу, де вже грає ексфутболіст Арсеналу

Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник лондонського "Арсеналу" розпочне сезон 2024/2025 в іншому клубі. Футболіст збірної України готується попрощатися з партнерами з англійської команди.

Керівництво "Арсеналу" вже знайшло новий клуб для Зінченка, повідомляє Bild.

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Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета більше не розраховує на Олександра Зінченка. Наставник змінює манеру гри своєї команди, і йому потрібен лівий захисник з іншими характеристиками порівняно з навичками, які має українець.

Олександр Зінченко дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/zinchenko/

Зінченко втратив місце в основі "канонірів" ще наприкінці минулого сезону. Лондонський клуб знайшов нову команду для 27-річного футболіста, який невдовзі спробує сили в іншому чемпіонаті.

Де гратиме Зінченко

"Арсенал" у рамках передсезонного турне розгромив німецький "Баєр" із рахунком 4:1. Перший гол у матчі записав на свій рахунок український захисник. Не виключено, що Зінченко забив своїй майбутній команді.

Олександр Зінченко та Граніт Джака (у центрі). Фото: instagram.com/zinchenko/

Чемпіони Німеччини готуються до повернення до Ліги чемпіонів. У команді грає колишній півзахисник "Арсеналу" Граніт Джака. Він і порадив головному тренеру Хабі Алонсо звернути увагу на Олександра Зінченка.

"Баєр" хоче взяти українця в оренду терміном до кінця сезону 2024/2025. "Арсенал" наполягає на продажі футболіста, за якого лондонці хочуть отримати 30 млн євро. Переговори між клубами тривають.

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