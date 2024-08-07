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Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024

7 серпня 2024 13:12
Валерій Ковалевич - Редактор
Олімпіада-2024 — легкоатлетка Фіно зробила коханому пропозицію на стадіоні
Аліс Фіно після забігу. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
Валерій Ковалевич - Редактор

На Олімпіаді в Парижі завершився жіночий фінал із бігу на 3000 метрів із перешкодами. Чемпіонкою стала спортсменка Вінфред Мутіле Яві із Бахрейну.

Турнір запам'ятався не лише спортивними результатами, а й романтичним епізодом за участю французької легкоатлетки, повідомляє RMC Sport.

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Легка атлетика. Біг на 300 м із перешкодами. Жінки. Фінал.

  1. Вінфред Мутіле Яві (Бахрейн) — 8.52,76 (новий олімпійський рекорд)
  2. Перут Чемутай (Уганда) — 8.53,34
  3. Фейс Черотич (Кенія) — 8.55,15.

Романтичний фінал турніру

Французька легкоатлетка Аліс Фіно завершила забіг на 4-му місці. Одразу після цього спортсменка на очах у глядачів, які заповнили трибуни, пропонувала своєму коханому. Він відповів згодою.

Аліс Фіно
Аліс Фіно вітає чемпіонку Вінфреда Мутіле. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Пізніше Фіно пояснила, що зважилася на цей крок через зволікання, яке припустився її чоловік. Спортсменка дев'ять років чекала на цей крок від нього, але в результаті вирішила взяти ситуацію під контроль. Фіно вручила нареченому шпильку, на якій було написано: "Кохання в Парижі".

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