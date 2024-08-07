Олімпіада-2024 — легкоатлетка Фіно зробила коханому пропозицію на стадіоні

Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024
На Олімпіаді в Парижі завершився жіночий фінал із бігу на 3000 метрів із перешкодами. Чемпіонкою стала спортсменка Вінфред Мутіле Яві із Бахрейну.
Турнір запам'ятався не лише спортивними результатами, а й романтичним епізодом за участю французької легкоатлетки, повідомляє RMC Sport.
Чемпіонка світу 2023 року Вінфред Мутіле фінішувала з новим олімпійським рекордом. Вона випередила суперниць з Уганди та Кенії.
Олімпійські ігри-2024
Легка атлетика. Біг на 300 м із перешкодами. Жінки. Фінал.
- Вінфред Мутіле Яві (Бахрейн) — 8.52,76 (новий олімпійський рекорд)
- Перут Чемутай (Уганда) — 8.53,34
- Фейс Черотич (Кенія) — 8.55,15.
Романтичний фінал турніру
Французька легкоатлетка Аліс Фіно завершила забіг на 4-му місці. Одразу після цього спортсменка на очах у глядачів, які заповнили трибуни, пропонувала своєму коханому. Він відповів згодою.
Пізніше Фіно пояснила, що зважилася на цей крок через зволікання, яке припустився її чоловік. Спортсменка дев'ять років чекала на цей крок від нього, але в результаті вирішила взяти ситуацію під контроль. Фіно вручила нареченому шпильку, на якій було написано: "Кохання в Парижі".
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