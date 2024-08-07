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Драма на Олімпіаді — Тамбері та Баршим насилу вийшли у фінал зі стрибків у висоту

7 серпня 2024 14:37
Валерій Ковалевич - Редактор
Тамбері та Баршим із проблемами вийшли у фінал зі стрибків у висоту на Олімпіаді
Джанмарко Тамбері незадоволений своїм стрибком. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel
Валерій Ковалевич - Редактор

Під час кваліфікації зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024 розігралася справжня драма. Два фаворити чоловічого турніру насилу кваліфікувалися у фінал.

Баршим та Тамбері не ідеально провели кваліфікацію змагання, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олімпійський чемпіон Токіо Мутаз Есса Баршим отримав травму під час однієї зі спроб кваліфікуватися в олімпійський фінал зі стрибків у висоту. Він закульгав і був змушений знятися з дистанції. Багаторазовий призер чемпіонатів світу, який проводить свої останні Олімпійські ігри, пройшов у фінал із результатом 2.27 метра. Але поки що невідомо, чи зможе спортсмен виступити у фіналі.

Джанмарко Тамбері
Тамбері поряд із травмованим Баршимом. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Тамбері виступив після хвороби

Зірка італійського спорту Джанмарко Тамбері до останнього моменту не знав, чи зможе взяти участь у кваліфікації зі стрибків у висоту. Він застудився під час церемонії відкриття Олімпіади й декілька днів пролежав із високою температурою.

Мутаз Есса Баршім
Мутаз Есса Баршим під час турніру. Фото: Reuters/Dylan Martinez

В результаті Тамбері взяв участь у турнірі. Олімпійський чемпіон взяв висоту 2,24 метра. Спроби взяти таку позначку завершилися для італійця невдало.

Фінал зі стрибків у висоту
Учасники фіналу зі стрибків у висоту. Фото: скріншот

Також зазначимо, що у фінал турніру зі стрибків у висоту вийшов українець Олег Дорощук.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Легка атлетика стрибки у висоту

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