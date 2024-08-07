Тамбери и Баршим с проблемами вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде

Джанмарко Тамбери недоволен своим прыжком. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Во время квалификации по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024 разыгралась настоящая драма. Два фаворита мужского турнира с трудом квалифицировались в финал.

Баршим и Тамбери неидеально провели квалификацию соревнования, сообщает портал Новини.LIVE.

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Олимпийский чемпион Токио Мутаз Эсса Баршим получил травму во время одной из попыток квалифицироваться в олимпийский финал по прыжкам в высоту. Он захромал и был вынужден сняться с дистанции. Многократный призер чемпионатов мира, который проводит свои последние Олимпийские игры, прошел в финал с результатом 2,27 метра. Но пока неизвестно, сумеет ли спортсмен выступить в финале.

Тамбери рядом с травмированным Баршимом. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Тамбери выступил после болезни

Звезда итальянского спорта Джанмарко Тамбери до последнего момента не знал, сможет ли принять участие в квалификации по прыжкам в высоту. Он простудился во время церемонии открытия Олимпиады и несколько дней пролежал с высокой температурой.

Мутаз Эсса Баршим во время турнира. Фото: Reuters/Dylan Martinez

В результате Тамбери принял участие в турнире. Олимпийский чемпион взял высоту 2,24 метра. Попытки взять следующую отметку завершились для итальянца неудачно.

Участники финала по прыжкам в высоту. Фото: скриншот

Также отметим, что в финал турнира по прыжкам в высоту вышел украинец Олег Дорощук.

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