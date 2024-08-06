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Шевченко и Усик оказались в одной команде — к легендам спорта присоединился Жадан

6 августа 2024 14:04
Валерий Ковалевич - Редактор
Шевченко и Ребров сыграли в одной команде с Усиком, Жаданом и Вакарчуком
Андрей Шевченко с партнерами по команде после матча. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Валерий Ковалевич - Редактор

Чемпион мира по боксу Александр Усик исполнил мечту и вышел на поле с легендами футбола. Спортсмен принял участие в товарищеском матче, который собрал звездный состав участников.

Компанию Александру Усику составил Андрей Шевченко, который и поделился деталями о мероприятии на своей странице в Instagram

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Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко и главный тренер национальной команды Сергей Ребров снова составили звездную пару в атаке во время матча. Легенды киевского "Динамо" согласились на участие в товарищеском благотворительном поединке. 

Андрей Шевченко и Сергей Ребров
Участники благотворительного матча. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Состав участников звездного матча 

Компанию звездам футбола составили чемпион мира по боксу Александр Усик, известный певец Святослав Вакарчук, писатель Сергей Жадан и журналист Виталий Сыч. Они оказались в одной команде с командиром 13-й бригады НГУ "Хартия" Игорем Оболенским и основателем бригады Всеволодом Кожемяко

Целью этого спортивного события стал сбор средств на нужды бригады, которая защищает границу Украины от интервентов. Товарищеский матч прошел в Киеве. Спортсменам и общественным деятелям удалось собрать более 5 млн гривен. 

Напомним, Лунин уйдет из "Реала" против своей воли — клуб хочет избавиться от украинца.

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спорт футбол Александр Усик Святослав Вакарчук Сергей Жадан Сергей Ребров Андрей Шевченко

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