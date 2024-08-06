Шевченко и Ребров сыграли в одной команде с Усиком, Жаданом и Вакарчуком

Андрей Шевченко с партнерами по команде после матча. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Чемпион мира по боксу Александр Усик исполнил мечту и вышел на поле с легендами футбола. Спортсмен принял участие в товарищеском матче, который собрал звездный состав участников.

Компанию Александру Усику составил Андрей Шевченко, который и поделился деталями о мероприятии на своей странице в Instagram.

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Участники благотворительного матча. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Состав участников звездного матча

Компанию звездам футбола составили чемпион мира по боксу Александр Усик, известный певец Святослав Вакарчук, писатель Сергей Жадан и журналист Виталий Сыч. Они оказались в одной команде с командиром 13-й бригады НГУ "Хартия" Игорем Оболенским и основателем бригады Всеволодом Кожемяко.

Целью этого спортивного события стал сбор средств на нужды бригады, которая защищает границу Украины от интервентов. Товарищеский матч прошел в Киеве. Спортсменам и общественным деятелям удалось собрать более 5 млн гривен.

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