Шевченко и Ребров сыграли в одной команде с Усиком, Жаданом и Вакарчуком

Шевченко и Усик оказались в одной команде — к легендам спорта присоединился Жадан
Чемпион мира по боксу Александр Усик исполнил мечту и вышел на поле с легендами футбола. Спортсмен принял участие в товарищеском матче, который собрал звездный состав участников.
Компанию Александру Усику составил Андрей Шевченко, который и поделился деталями о мероприятии на своей странице в Instagram.
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко и главный тренер национальной команды Сергей Ребров снова составили звездную пару в атаке во время матча. Легенды киевского "Динамо" согласились на участие в товарищеском благотворительном поединке.
Состав участников звездного матча
Компанию звездам футбола составили чемпион мира по боксу Александр Усик, известный певец Святослав Вакарчук, писатель Сергей Жадан и журналист Виталий Сыч. Они оказались в одной команде с командиром 13-й бригады НГУ "Хартия" Игорем Оболенским и основателем бригады Всеволодом Кожемяко.
Целью этого спортивного события стал сбор средств на нужды бригады, которая защищает границу Украины от интервентов. Товарищеский матч прошел в Киеве. Спортсменам и общественным деятелям удалось собрать более 5 млн гривен.
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