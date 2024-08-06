Олимпиада-2024 — Казбекова на 14 месте в первой части квалификации скалолазания

Казбекова закончила первую часть квалификации скалолазания на Олимпиаде — какие результаты
Украинская спортсменка Евгения Казбекова закончила первую часть квалификации в скалолазании на Олимпийских играх 2024. Она заняла 14 строчку.
Об этом пишет Champion во вторник, 6 августа.
Успехи Казбековой на Олимпиаде-2024
Украинка легко одолела первые две трассы, получила за них 29.7 очков и уверенно держалась в восьмерке лучших, но две последние трассы оказались для нее менее успешными, по итогам первого этапа она набрала 39.5 очков.
Казбекова еще сразится во второй части квалификации на сложность, которая состоится в четверг, 8 августа. Для выхода в финал она должна оказаться в топ-8 по сумме двух частей соревнований.
Отметим, что Евгения получила первую в истории Украины лицензию на Олимпийские игры по скалолазанию. Среди мужчин в этой дисциплине страну будет представлять Ярослав Ткач.
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