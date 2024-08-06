Олимпиада-2024 — Казбекова на 14 месте в первой части квалификации скалолазания

Украинская спортсменка Евгения Казбекова. Фото: sport.ua

Украинская спортсменка Евгения Казбекова закончила первую часть квалификации в скалолазании на Олимпийских играх 2024. Она заняла 14 строчку.

Об этом пишет Champion во вторник, 6 августа.

Читайте также:

Успехи Казбековой на Олимпиаде-2024

Украинка легко одолела первые две трассы, получила за них 29.7 очков и уверенно держалась в восьмерке лучших, но две последние трассы оказались для нее менее успешными, по итогам первого этапа она набрала 39.5 очков.

Казбекова еще сразится во второй части квалификации на сложность, которая состоится в четверг, 8 августа. Для выхода в финал она должна оказаться в топ-8 по сумме двух частей соревнований.

Отметим, что Евгения получила первую в истории Украины лицензию на Олимпийские игры по скалолазанию. Среди мужчин в этой дисциплине страну будет представлять Ярослав Ткач.

Напомним, Лунин уйдет из "Реала" против своей воли — клуб хочет избавиться от украинца.

Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".

Кохан признался, кто угрожает отнять его олимпийскую медаль.

Олимпиада 2024 — пловчиху Алонсо исключили из деревни в которой проживают спортсмены.

Скандал в Париже — олимпийский чемпион Чеккон вынужден ночевать на улице.