Казбекова закінчила першу частину кваліфікації скелелазіння на Олімпіаді — які результати
Українська спортсменка Євгенія Казбекова закінчила першу частину кваліфікації у скелелазінні на Олімпійських іграх 2024. Вона посіла 14 сходинку.
Про це пише Champion у вівторок, 6 серпня.
Успіхи Казбекової на Олімпіаді-2024
Українка легко здолала перші дві траси, отримала за них 29.7 очок та впевнено трималась у вісімці найкращих, але дві останніх траси виявились для неї менш успішними, за підсумками першого етапу вона набрала 39.5 очок.
Казбекова ще позмагається у другій частині кваліфікації на складність, яка відбудеться у четвер, 8 серпня. Додамо, що для виходу у фінал вона має опинитися у топ-8 за сумою двох частин змагань.
Зазначимо, що Євгенія здобула першу в історії України ліцензію на Олімпійські ігри зі скелелазіння. Серед чоловіків у цій дисципліні країну представлятиме Ярослав Ткач.
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