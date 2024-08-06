Українська спортсменка Євгенія Казбекова. Фото: sport.ua

Українська спортсменка Євгенія Казбекова закінчила першу частину кваліфікації у скелелазінні на Олімпійських іграх 2024. Вона посіла 14 сходинку.

Про це пише Champion у вівторок, 6 серпня.

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Українка легко здолала перші дві траси, отримала за них 29.7 очок та впевнено трималась у вісімці найкращих, але дві останніх траси виявились для неї менш успішними, за підсумками першого етапу вона набрала 39.5 очок.

Казбекова ще позмагається у другій частині кваліфікації на складність, яка відбудеться у четвер, 8 серпня. Додамо, що для виходу у фінал вона має опинитися у топ-8 за сумою двох частин змагань.

Зазначимо, що Євгенія здобула першу в історії України ліцензію на Олімпійські ігри зі скелелазіння. Серед чоловіків у цій дисципліні країну представлятиме Ярослав Ткач.

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