Заїзд у байдарці-четвірці на Олімпіаді-2024 — який результат показала Україна

Україна вперше за 28 років змагалася на Олімпіаді у веслуванні на байдарці-четвірці — які результати
На Олімпійських іграх у Парижі чоловіча збірна України з веслування вперше за 28 років провела заїзд у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів. Напряму у півфінал українські спортсмени не потрапили.
Про це повідомляє Суспільне спорт.
Результати заїзду
За інформацією видання, чоловіча байдарка-четвірка фінішувала четвертою у заїзді на 500 метрів та не пройшла напряму до півфіналу.
Тепер українські спортсмени мають змагатися у чвертьфіналі.
Заїзд відбудеться о 14:10.
У складі української команди виступають Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін, Ігор Трунов.
"Для України це був перший за 28 років заїзд у чоловічій байдарці-четвірці на Олімпіаді", — йдеться у повідомленні.
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