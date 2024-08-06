Заїзд у байдарці-четвірці на Олімпіаді-2024 — який результат показала Україна

Український спортсмен Іван Семикін. Фото: Суспільне Спорт

На Олімпійських іграх у Парижі чоловіча збірна України з веслування вперше за 28 років провела заїзд у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів. Напряму у півфінал українські спортсмени не потрапили.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

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Результати заїзду

За інформацією видання, чоловіча байдарка-четвірка фінішувала четвертою у заїзді на 500 метрів та не пройшла напряму до півфіналу.

Тепер українські спортсмени мають змагатися у чвертьфіналі.

Заїзд відбудеться о 14:10.

У складі української команди виступають Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін, Ігор Трунов.

"Для України це був перший за 28 років заїзд у чоловічій байдарці-четвірці на Олімпіаді", — йдеться у повідомленні.

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