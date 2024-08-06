Заезд в байдарке-четверке на Олимпиаде-2024 – какой результат показала Украина

Украина впервые за 28 лет соревновалась на Олимпиаде в гребле на байдарке-четверке — какой результат
На Олимпийских играх в Париже мужская сборная Украины по гребле впервые за 28 лет провела заезд в байдарке-четверке на дистанции 500 метров. Прямо в полуфинал украинские спортсмены не попали.
Об этом сообщает Суспільне спорт.
Результаты заезда
По информации издания, мужская байдарка-четверка финишировала четвертой в заезде на 500 метров и не прошла напрямую в полуфинал.
Теперь украинские спортсмены должны соревноваться в четвертьфинале.
Заезд состоится в 14:10.
В составе украинской команды выступают Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин, Игорь Трунов.
"Для Украины это был первый за 28 лет заезд в мужской байдарке-четверке на Олимпиаде", — говорится в сообщении.
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