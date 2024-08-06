Джокович зробив несподівану заяву про Олімпіаду у Лос-Анджелесі

Джокович зробив важливу заяву щодо участі в Олімпіаді-2028
Сербський тенісист Новак Джокович зробив Grand Slam завдяки перемозі на Олімпіаді-2024. Відомий спортсмен зібрав золоті медалі у всіх великих турнірах, у яких брав участь.
У фіналі тенісного турніру Новак Джокович обіграв свого головного суперника останніх років Карлоса Алькараса, повідомляє Express.
Новак Джокович підійшов до Олімпіади-2024 як друга ракетка світу. Кожен свій поєдинок 37-річний спортсмен провів на найвищому рівні. У фіналі він переконливо обіграв іспанця Карлоса Алькараса (7:6, 7:6).
Джокович назвав секрет своєї перемоги
Відомий тенісист заявив, що поєдинки за честь країни пробуджують у спортсмені додаткові сили. Йому завжди подобалося грати під національним прапором. Особливо це стосується протистоянь на Кубку Девіса та Олімпійських іграх.
"Мені 37 років, а я змагався у фіналі ОІ-2024 з молодим суперником, який нещодавно виграв декілька турнірів "Великого шолома". Думаю, моя перемога на Олімпіаді в Парижі стала найбільшим спортивним досягненням у житті", — заявив Джокович.
Сербський спортсмен заявив, що всерйоз розраховує взяти участь в Олімпійських іграх-2028, які відбудуться у Лос-Анджелесі (США).
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