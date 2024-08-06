Джокович сделал неожиданное заявление об Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Джокович сделал важное заявление по поводу участия в Олимпиаде-2028
Сербский теннисист Новак Джокович сделал Grand Slam благодаря победе на Олимпиаде-2024. Известный спортсмен собрал золотые медали во всех больших турнирах, в которых участвовал.
В финале теннисного турнира Новак Джокович обыграл своего главного соперника последних лет Карлоса Алькараса, сообщает Express.
Новак Джокович подошел к Олимпиаде-2024 в качестве второй ракетки мира. Каждый свой поединок 37-летний спортсмен провел на высоком уровне. В финале он убедительно обыграл испанца Карлоса Алькараса (7:6, 7:6).
Джокович назвал секрет своей победы
Известный теннисист заявил, что поединки за честь его страны пробуждают в спортсмене дополнительные силы. Ему всегда нравилось играть под национальным флагом. Особенно это касается противостояний на Кубке Дэвиса и Олимпийских играх.
"Мне 37 лет, а я сражаюсь в финале ОИ-2024 с молодым соперником, который недавно выиграл несколько турниров "Большого шлема". Думаю, моя победа на Олимпиаде в Париже стала самым большим спортивным достижением в жизни", — заявил Джокович.
Сербский спортсмен заявил, что всерьез рассчитывает принять участие в Олимпийских играх-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).
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