Українська байдарка-четвірка вийшла у півфінал Олімпіади в Парижі

Українська байдарка-четвірка. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі завершились чвертьфінали в греблі на байдарках та каное. Українці змагалися в байдарці-четвірці у чоловіків.

Українці за підсумками чвертьфіналу пройшли у півфінал, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Українська байдарка-четвірка у півфіналі

Українська байдарка-четвірка була представлена веслувальниками: Олегом Кухариком, Дмитром Даниленком, Ігорем Труновим та Іваном Семикіним.

Українська байдарка-четвірка показала п'ятий час у чвертьфінальному заїзді — 1:20.94 хв.

Результат дозволив українцям пройти до півфіналу, який відбудеться 8 серпня. Фінал також відбудеться того ж дня.

Зазначимо, що Кухарик та Трунов не змогли пройти кваліфікацію на байдарці-двійці на 500 метрів.

Українська байдарка-двійка. Фото: Reuters

Кухарик та Трунов у кваліфікації стали шостими у своєму заїзді.

Нагадаємо, Лунін піде з "Реала" проти своєї волі — клуб хоче позбутися українця.

Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".

Кохан зізнався, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль.

Олімпіада 2024 — плавчиху Алонсо виключили із села, в якому проживають спортсмени.

Скандал у Парижі — олімпійський чемпіон Чеккон змушений ночувати на вулиці.