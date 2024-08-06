Українська байдарка-четвірка вийшла у півфінал Олімпіади в Парижі

Українці на байдарці-четвірці вийшли у півфінал Олімпіади
На Олімпійських іграх в Парижі завершились чвертьфінали в греблі на байдарках та каное. Українці змагалися в байдарці-четвірці у чоловіків.
Українці за підсумками чвертьфіналу пройшли у півфінал, повідомив портал Новини.LIVE.
Українська байдарка-четвірка у півфіналі
Українська байдарка-четвірка була представлена веслувальниками: Олегом Кухариком, Дмитром Даниленком, Ігорем Труновим та Іваном Семикіним.
Українська байдарка-четвірка показала п'ятий час у чвертьфінальному заїзді — 1:20.94 хв.
Результат дозволив українцям пройти до півфіналу, який відбудеться 8 серпня. Фінал також відбудеться того ж дня.
Зазначимо, що Кухарик та Трунов не змогли пройти кваліфікацію на байдарці-двійці на 500 метрів.
Кухарик та Трунов у кваліфікації стали шостими у своєму заїзді.
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