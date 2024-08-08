Насибов и Беленюк будут бороться за медали — расписание украинцев

Олимпиада-2024, тринадцатый день — Насибов и Беленюк поборются за медали
Во Франции начался 13 день Олимпийских игр-2024. Он будет насыщен событиями и битвами за медали в нескольких турнирах.
Украинские спортсмены получат возможность посоревноваться в шести видах спорта, сообщает портал Новини.LIVE.
В четверг, 8 августа, на ХХХІІІ Олимпиаде пройдет 13-й день. Медальный зачет Украины гарантировано пополнится еще как минимум одной медалью. Парвиз Насибов вышел в свой "золотой финал". А у Жана Беленюка тоже будет шанс красиво завершить олимпийскую карьеру.
Расписание турниров с участием украинцев
В 11:00 начнется турнир по личному многоборью в художественной гимнастике. Таисия Онофрийчук выступит в первой части квалификации. Днем, в 16:00, украинскую спортсменку ждет вторая часть квалификации.
В 11:00 в турнире по скалолазанию пройдет полуфинал в соревнованиях на трудность. Украину представит Евгения Казбекова.
В 11:30 стартуют предварительные заезды на 200 метров в гребле на байдарках и каноэ. В составе украинской пары оказались Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.
В 12:50 будет мужской полуфинал на 500 метров в байдарке-четверка. Под украинским флагом выступят Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин.
В 12:00 начнется современное пятиборье. В рейтинговом раунде (фехтование) выступят Александр Товкай и Владислав Чекан. В 15:30 в борьбу вступит Валерия Пермыкина.
Уже на 12:00 назначен старт турнира по женской борьбе в весовой категории 57 кг. В 1/8 Украину представит Алина Грушина-Акобия. В то же время пройдет поединок 1/8 у мужчин в весовой категории до 86 кг. В борьбу вступит Василий Михайлов.
В 16:00 начнется турнир по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг. Украину в нем представит Камила Конотоп.
Завершится спортивный вечер двумя титульными поединками по греко-римской борьбе. В 19:15 финале до 67 кг за золотую медаль сразится Парвиз Насибов. Одновременно пройдет схватка за бронзовую медаль в категории до 87 кг. Это будет последний поединок в спортивной карьере Жана Беленюка.
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