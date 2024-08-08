Насибов и Беленюк будут бороться за медали — расписание украинцев

Жан Беленюк в борьбе с Алирезой Мохмади. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Во Франции начался 13 день Олимпийских игр-2024. Он будет насыщен событиями и битвами за медали в нескольких турнирах.

Украинские спортсмены получат возможность посоревноваться в шести видах спорта, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В четверг, 8 августа, на ХХХІІІ Олимпиаде пройдет 13-й день. Медальный зачет Украины гарантировано пополнится еще как минимум одной медалью. Парвиз Насибов вышел в свой "золотой финал". А у Жана Беленюка тоже будет шанс красиво завершить олимпийскую карьеру.

Парвиз Насибов вышел в финал по борьбе. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Расписание турниров с участием украинцев

В 11:00 начнется турнир по личному многоборью в художественной гимнастике. Таисия Онофрийчук выступит в первой части квалификации. Днем, в 16:00, украинскую спортсменку ждет вторая часть квалификации.

В 11:00 в турнире по скалолазанию пройдет полуфинал в соревнованиях на трудность. Украину представит Евгения Казбекова.

В 11:30 стартуют предварительные заезды на 200 метров в гребле на байдарках и каноэ. В составе украинской пары оказались Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.

В 12:50 будет мужской полуфинал на 500 метров в байдарке-четверка. Под украинским флагом выступят Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин.

В 12:00 начнется современное пятиборье. В рейтинговом раунде (фехтование) выступят Александр Товкай и Владислав Чекан. В 15:30 в борьбу вступит Валерия Пермыкина.

Уже на 12:00 назначен старт турнира по женской борьбе в весовой категории 57 кг. В 1/8 Украину представит Алина Грушина-Акобия. В то же время пройдет поединок 1/8 у мужчин в весовой категории до 86 кг. В борьбу вступит Василий Михайлов.

В 16:00 начнется турнир по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг. Украину в нем представит Камила Конотоп.

Завершится спортивный вечер двумя титульными поединками по греко-римской борьбе. В 19:15 финале до 67 кг за золотую медаль сразится Парвиз Насибов. Одновременно пройдет схватка за бронзовую медаль в категории до 87 кг. Это будет последний поединок в спортивной карьере Жана Беленюка.

Напомним, Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер.

Известная спортсменка сделала предложение своему возлюбленному на Олимпиаде-2024.

Курьез на Олимпиаде-2024 — Кукук выиграл конкур на коне Томаса Мюллера.

Драма на Олимпиаде — Тамбери и Баршим с трудом вышли в финал по прыжкам в высоту.

Соперница дзюдоистки Ливач госпитализирована во время Олимпиады-2024.