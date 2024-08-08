Насібов та Беленюк боротимуться за медалі — розклад українців

Жан Беленюк у боротьбі з Алірезою Мохмаді. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

У Франції розпочався 13 день Олімпійських ігор-2024. Він буде насичений подіями та битвами за медалі у декількох турнірах.

Українські спортсмени матимуть можливість позмагатися у шести видах спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 8 серпня, на ХХХІІІ Олімпіаді відбудеться 13-й день. Медальний залік України гарантовано поповниться ще як мінімум однією медаллю. Парвіз Насібов вийшов у свій "золотий фінал". А у Жана Беленюка також буде шанс красиво завершити олімпійську кар'єру.

Парвіз Насібов вийшов у фінал боротьби. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Розклад турнірів за участю українців

Об 11:00 розпочнеться турнір з особистого багатоборства у художній гімнастиці. Таїсія Онофрійчук виступить у першій частині кваліфікації. Вдень, о 16:00, на українську спортсменку чекає друга частина кваліфікації.

Об 11:00 у турнірі зі скелелазіння пройде півфінал у змаганнях на трудність. Україну представить Євгенія Казбекова.

Об 11:30 стартують попередні заїзди на 200 метрів у веслуванні на байдарках та каное. У складі української пари опинилися Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

О 12:50 буде чоловічий півфінал на 500 метрів у байдарці-четвірці. Під українським прапором виступатимуть Олег Кухарік, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін.

О 12:00 розпочнеться сучасне п'ятиборство. У рейтинговому раунді (фехтування) виступатимуть Олександр Товкай та Владислав Чекан. О 15:30 у боротьбу вступить Валерія Пермикіна.

Вже на 12:00 призначено старт турніру з жіночої боротьби у ваговій категорії 57 кг. У 1/8 Україну представить Аліна Грушіна-Акобія. Водночас пройде поєдинок 1/8 у чоловіків у ваговій категорії до 86 кг. У боротьбу вступить Василь Михайлов.

О 16:00 розпочнеться турнір із важкої атлетики у ваговій категорії до 59 кг. Україну в ньому представить Каміла Конотоп.

Завершиться спортивний вечір двома титульними поєдинками з греко-римської боротьби. О 19:15 фіналі до 67 кг за золоту медаль зіграє Парвіз Насібов. Одночасно пройде бій за бронзову медаль у категорії до 87 кг. Це буде останній поєдинок у спортивній кар'єрі Жана Беленюка.

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