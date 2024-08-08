Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Олімпіада-2024, тринадцятий день — Насібов та Беленюк поборються за медалі arrow

Олімпіада-2024, тринадцятий день — Насібов та Беленюк поборються за медалі

8 серпня 2024 08:34
Валерій Ковалевич - Редактор
Насібов та Беленюк боротимуться за медалі — розклад українців
Жан Беленюк у боротьбі з Алірезою Мохмаді. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon
Валерій Ковалевич - Редактор

У Франції розпочався 13 день Олімпійських ігор-2024. Він буде насичений подіями та битвами за медалі у декількох турнірах.

Українські спортсмени матимуть можливість позмагатися у шести видах спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У четвер, 8 серпня, на ХХХІІІ Олімпіаді відбудеться 13-й день. Медальний залік України гарантовано поповниться ще як мінімум однією медаллю. Парвіз Насібов вийшов у свій "золотий фінал". А у Жана Беленюка також буде шанс красиво завершити олімпійську кар'єру.

Парвіз Насібов
Парвіз Насібов вийшов у фінал боротьби. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Розклад турнірів за участю українців

Об 11:00 розпочнеться турнір з особистого багатоборства у художній гімнастиці. Таїсія Онофрійчук виступить у першій частині кваліфікації. Вдень, о 16:00, на українську спортсменку чекає друга частина кваліфікації.

Об 11:00 у турнірі зі скелелазіння пройде півфінал у змаганнях на трудність. Україну представить Євгенія Казбекова.

Об 11:30 стартують попередні заїзди на 200 метрів у веслуванні на байдарках та каное. У складі української пари опинилися Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

О 12:50 буде чоловічий півфінал на 500 метрів у байдарці-четвірці. Під українським прапором виступатимуть Олег Кухарік, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін.

О 12:00 розпочнеться сучасне п'ятиборство. У рейтинговому раунді (фехтування) виступатимуть Олександр Товкай та Владислав Чекан. О 15:30 у боротьбу вступить Валерія Пермикіна.

Вже на 12:00 призначено старт турніру з жіночої боротьби у ваговій категорії 57 кг. У 1/8 Україну представить Аліна Грушіна-Акобія. Водночас пройде поєдинок 1/8 у чоловіків у ваговій категорії до 86 кг. У боротьбу вступить Василь Михайлов.

О 16:00 розпочнеться турнір із важкої атлетики у ваговій категорії до 59 кг. Україну в ньому представить Каміла Конотоп.

Завершиться спортивний вечір двома титульними поєдинками з греко-римської боротьби. О 19:15 фіналі до 67 кг за золоту медаль зіграє Парвіз Насібов. Одночасно пройде бій за бронзову медаль у категорії до 87 кг. Це буде останній поєдинок у спортивній кар'єрі Жана Беленюка.

Нагадаємо, Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер. 

Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024. 

Курйоз на Олімпіаді-2024 — Кукук виграв конкур на коні Томаса Мюллера.

Драма на Олімпіаді — Тамбері та Баршим насилу вийшли у фінал зі стрибків у висоту.

Суперниця дзюдоїстки Лівач госпіталізована під час Олімпіади-2024.

спорт Олімпійські ігри Жан Беленюк Парвіз Насібов Олімпіада-2024 греко-римська боротьба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:49 Жан Беленюк спробує взяти "бронзу" — де сьогодні дивитись змагання українців на Олімпіаді

08:45 Мирної передачі влади не буде — Байден розповів про загрози у разі поразки Трампа

08:45 Росія поширює фейк про "здачу" Україною однієї з областей, — ЦПД

08:42 ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та один літак — Генштаб назвав нові втрати Росії

08:34 Олімпіада-2024, тринадцятий день — Насібов та Беленюк поборються за медалі

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

08:30 Звільнення з військової служби через народження третьої дитини — що каже закон

08:26 В Україні запровадять нову підставу для звільнення — деталі змін у вересні

08:25 Через події у Курській області в Європі підскочили ціни на газ

08:03 Симптоми нового штаму коронавірусу FLiRT дещо відрізняються — хто у зоні ризику

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

08:49 Жан Беленюк спробує взяти "бронзу" — де сьогодні дивитись змагання українців на Олімпіаді

08:45 Мирної передачі влади не буде — Байден розповів про загрози у разі поразки Трампа

08:45 Росія поширює фейк про "здачу" Україною однієї з областей, — ЦПД

08:42 ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та один літак — Генштаб назвав нові втрати Росії

08:34 Олімпіада-2024, тринадцятий день — Насібов та Беленюк поборються за медалі

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

08:30 Звільнення з військової служби через народження третьої дитини — що каже закон

08:26 В Україні запровадять нову підставу для звільнення — деталі змін у вересні

08:25 Через події у Курській області в Європі підскочили ціни на газ

08:03 Симптоми нового штаму коронавірусу FLiRT дещо відрізняються — хто у зоні ризику

08:00 Бійці мають право на одноразову допомогу до 1,2 млн грн — хто в списку

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер