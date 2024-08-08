Гімнастка Чжоу Яцинь стала зіркою Олімпіади-2024 через поведінку на подіумі

Чжоу Яцинь під час фінального виступу. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Під час нагородження гімнасток на Олімпіаді в Парижі стався епізод, який спричинив бурхливу реакцію вболівальників з усього світу. Одна зі спортсменок вразила поведінкою на подіумі.

Юна Чжоу Яцинь із Китаю не знала, як реагувати на дії інших гімнасток, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На Олімпіаді в Парижі завершилися турніри з гімнастики. У фіналі вправ на колоді перемогу святкувала Аліса Д'Амато з Італії. Її співвітчизниця Маніла Еспозіто здобула бронзову медаль. "Срібло" виявилося у 18-річної Чжоу Яцинь.

Як повелася китайська спортсменка

Під час церемонії нагородження італійські гімнастки позували фотографам. У якийсь момент Д'Амато та Еспозіто за старою традицією вкусили свої медалі. Китаянка із подивом відреагувала на поведінку старших дівчат. Судячи з її реакції, Яцинь не знала, що можна кусати медаль.

Чжоу Яцинь, Д'Амато та Еспозіто на подіумі. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Спортсменка з Китаю відразу ж наслідувала приклад італійських гімнасток. При цьому на обличчі Чжоу Яцинь позначився цілий спектр емоцій. Глядачам дуже сподобався цей епізод. Китаянка одразу стала зіркою соціальних мереж, а відео церемонії нагородження "завірусилося" в інтернеті.

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