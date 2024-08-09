Ребров може достроково піти зі збірної України

Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот Megogo

Один із найамбіційніших клубів ОАЕ планує зробити пропозицію про роботу головному тренеру збірної України Сергію Реброву. Існує декілька варіантів розвитку подій.

"Аль-Джазіра" зробила Реброва пріоритетним кандидатом на посаду тренера команди, повідомляє Gulf News.

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Контракт Сергія Реброва з Українською Асоціацією футболу чинний до літа 2026 року. Головним завданням 50-річного тренера є успішний виступ у кваліфікації на Кубок Світу 2026 року, який дозволить збірній України потрапити на футбольний форум. Однак це завдання можуть доручити іншому наставнику.

Сергій Ребров на Євро-2024 Фото: скриншот Megogo

Відставка Реброва зі збірної України

Національна команда під керівництвом Сергія Реброва не змогла вийти у плей-офф Євро-2024. Тренерський штаб "синьо-жовтих" зіштовхнувся із серйозною критикою. Якщо вірити чуткам, то в УАФ теж були незадоволені роботою наставника.

"Аль-Джазіра" готова повернути Реброва до чемпіонату ОАЕ, де він уже працював із "Аль-Айном". Український тренер отримає пропозицію підписати контракт або наприкінці літа, або на початку 2025 року. За іншого варіанта УАФ може відпустити наставника, особливо якщо збірна України невдало зіграє восени у Лізі Націй.

Альтернативними кандидатами на посаду головного тренера "Аль-Джазіри" є італієць Вальтер Маццаррі та француз Руді Гарсія.

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