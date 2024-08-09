Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію
Один із найамбіційніших клубів ОАЕ планує зробити пропозицію про роботу головному тренеру збірної України Сергію Реброву. Існує декілька варіантів розвитку подій.
"Аль-Джазіра" зробила Реброва пріоритетним кандидатом на посаду тренера команди, повідомляє Gulf News.
Контракт Сергія Реброва з Українською Асоціацією футболу чинний до літа 2026 року. Головним завданням 50-річного тренера є успішний виступ у кваліфікації на Кубок Світу 2026 року, який дозволить збірній України потрапити на футбольний форум. Однак це завдання можуть доручити іншому наставнику.
Відставка Реброва зі збірної України
Національна команда під керівництвом Сергія Реброва не змогла вийти у плей-офф Євро-2024. Тренерський штаб "синьо-жовтих" зіштовхнувся із серйозною критикою. Якщо вірити чуткам, то в УАФ теж були незадоволені роботою наставника.
"Аль-Джазіра" готова повернути Реброва до чемпіонату ОАЕ, де він уже працював із "Аль-Айном". Український тренер отримає пропозицію підписати контракт або наприкінці літа, або на початку 2025 року. За іншого варіанта УАФ може відпустити наставника, особливо якщо збірна України невдало зіграє восени у Лізі Націй.
Альтернативними кандидатами на посаду головного тренера "Аль-Джазіри" є італієць Вальтер Маццаррі та француз Руді Гарсія.
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