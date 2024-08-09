Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію arrow

Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію

9 серпня 2024 08:45
Валерій Ковалевич - Редактор
Ребров може достроково піти зі збірної України
Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот Megogo
Валерій Ковалевич - Редактор

Один із найамбіційніших клубів ОАЕ планує зробити пропозицію про роботу головному тренеру збірної України Сергію Реброву. Існує декілька варіантів розвитку подій.

"Аль-Джазіра" зробила Реброва пріоритетним кандидатом на посаду тренера команди, повідомляє Gulf News.

Читайте також:

Контракт Сергія Реброва з Українською Асоціацією футболу чинний до літа 2026 року. Головним завданням 50-річного тренера є успішний виступ у кваліфікації на Кубок Світу 2026 року, який дозволить збірній України потрапити на футбольний форум. Однак це завдання можуть доручити іншому наставнику.

Сергій Ребров
Сергій Ребров на Євро-2024 Фото: скриншот Megogo

Відставка Реброва зі збірної України

Національна команда під керівництвом Сергія Реброва не змогла вийти у плей-офф Євро-2024. Тренерський штаб "синьо-жовтих" зіштовхнувся із серйозною критикою. Якщо вірити чуткам, то в УАФ теж були незадоволені роботою наставника.

"Аль-Джазіра" готова повернути Реброва до чемпіонату ОАЕ, де він уже працював із "Аль-Айном". Український тренер отримає пропозицію підписати контракт або наприкінці літа, або на початку 2025 року. За іншого варіанта УАФ може відпустити наставника, особливо якщо збірна України невдало зіграє восени у Лізі Націй.

Альтернативними кандидатами на посаду головного тренера "Аль-Джазіри" є італієць Вальтер Маццаррі та француз Руді Гарсія.

Нагадаємо, Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець. 

Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер. 

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження. 

Магучіх відповіла, на що витратить призові кошти за золото на Олімпіаді-2024. 

Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024. 

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:56 Кінець тижня без світла — адреси відключень електроенергії в Одесі

09:54 У Києві перестали працювати валідатори у наземному громадському транспорті

09:40 США схвильовані темпами Китаю у будівництві військових кораблів — перевершує у понад 600 разів

09:38 Сьогодні у Львові попрощаються з військовим Іваном Краповоєм

09:31 Як чоловікам повертатися в Україну — покрокова інструкція проходження кордону

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:30 Як оформити бронювання від мобілізації онлайн та хто має на це право

09:24 На Одещині лунатимуть гучні вибухи — у чому причина

09:17 Збірна США з баскетболу вирвала перемогу у Сербії, Леброн повторив унікальний рекорд

09:12 Мексика відхилила заклики України заарештувати Путіна

09:07 Коли тарифи в Україні підвищать до економічно обґрунтованого рівня — прогноз НБУ

09:56 Кінець тижня без світла — адреси відключень електроенергії в Одесі

09:54 У Києві перестали працювати валідатори у наземному громадському транспорті

09:40 США схвильовані темпами Китаю у будівництві військових кораблів — перевершує у понад 600 разів

09:38 Сьогодні у Львові попрощаються з військовим Іваном Краповоєм

09:31 Як чоловікам повертатися в Україну — покрокова інструкція проходження кордону

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:30 Як оформити бронювання від мобілізації онлайн та хто має на це право

09:24 На Одещині лунатимуть гучні вибухи — у чому причина

09:17 Збірна США з баскетболу вирвала перемогу у Сербії, Леброн повторив унікальний рекорд

09:12 Мексика відхилила заклики України заарештувати Путіна

09:07 Коли тарифи в Україні підвищать до економічно обґрунтованого рівня — прогноз НБУ

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні