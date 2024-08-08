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Магучіх відповіла, на що витратить призові кошти за золото на Олімпіаді-2024

8 серпня 2024 20:01
Євгенія Брюховецька - редактор
На що підуть призові кошти Магучіх за золоту медаль на Олімпіаді-2024
Українська спортсменка Ярослава Магучіх. Фото: upi.com
Євгенія Брюховецька - редактор

Українська спортсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх здобула золото на цьогорічних Олімпійських Іграх. За її словами, отримані призові кошти вона витратить, зокрема, на допомогу Збройним Силам України.

Про це пише "Трибуна" у четвер, 8 серпня.

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За словами української чемпіонки, спершу вона заплатить своїй команді, з якою разом працює. Далі частину призових коштів віддасть на допомогу ЗСУ та волонтерам.

"Зараз дуже багато зборів і, на жаль, останнім часом вони дуже-дуже повільно закриваються", — зауважила вона.

Як відомо, за золоту медаль на Олімпіаді українські спортсмени отримують від держави призову суму у розмірі 125 тисяч доларів. Також ще 50 тисяч доларів має виплатити переможцям Міжнародна федерація легкої атлетики.

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ЗСУ спорт гроші Олімпійські ігри Ярослава Магучіх Олімпіада-2024

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