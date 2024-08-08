На что пойдут призовые средства Магучих за золотую медаль на Олимпиаде-2024

Украинская спортсменка Ярослава Магучих. Фото: upi.com

Украинская спортсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих завоевала золото на Олимпийских Играх. По ее словам, полученные призовые средства она потратит в частности на помощь Вооруженным Силам Украины.

Об этом пишет "Трибуна" в четверг, 8 августа.

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По словам украинской чемпионки, сначала она заплатит своей команде, с которой вместе работает. Далее часть призовых средств отдаст на помощь ВСУ и волонтерам.

"Сейчас очень много собраний и, к сожалению, в последнее время они очень-очень медленно закрываются", — отметила она.

Как известно, за золотую медаль на Олимпиаде украинские спортсмены получают от государства призовую сумму в размере 125 тысяч долларов. Еще 50 тысяч долларов должна выплатить победителям Международная федерация легкой атлетики.

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