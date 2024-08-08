Світовий рекордсмен впав та знепритомнів під час забігу на Олімпіаді-2024

Ламеча Гірма під час Олімпіади у Парижі. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Легкоатлетичний фінал з бігу на 3000 метрів із перешкодами на Олімпіаді в Парижі виявився затьмарений нещасним випадком. Один зі спортсменів отримав серйозну травму під час турніру.

Ламеча Гірма госпіталізовано прямо зі стадіону, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На Олімпіаді-2024 завершився легкоатлетичний турнір із бігу на 3000 метрів із перешкодами. Золоту медаль виграв Суфіан Ельбаккалі, а його головний конкурент зійшов із дистанції під час фіналу.

Олімпійські ігри 2024.

Легка атлетика. Біг на 3000 метрів із перешкодами. Фінал. Чоловіки.

С.Ельбаккалі (Марокко) — 8:06.05 К.Рукс (США) — 8:06.41 О.Кібівот (Кенія) — 8:06.47.

Драма претендента на медаль

Ламеча Гірма був одним із головних конкурентів Суфіана Ельбаккалі. Легкоатлет з Ефіопії є світовим рекордсменом у бігу з перешкодами. Він встановив це досягнення влітку 2023 на етапі Діамантової ліги в Парижі. Гірма пробіг дистанцію за 7:52.11. Попередній рекорд протримався 19 років.

Лікарі надають допомогу спортсмену. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Однак під час фіналу в Парижі Ламеча зачепив ногою бар'єр під час стрибка та впав на спину. Спортсмен знепритомнів, до нього одразу ж вибігли медики. Гірму привели до тями та госпіталізували. Його стан оцінюють як стабільний. Легкоатлет отримав декілька серйозних ударів.

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