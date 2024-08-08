Мировой рекордсмен упал и потерял сознание во время забега на Олимпиаде-2024

Ламеха Гирма во время Олимпиады в Париже. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Легкоатлетический финал по бегу на 3000 метров с препятствиями на Олимпиаде в Париже оказался омрачен несчастным случаем. Один из спортсменов получил серьезную травму во время турнира.

Ламеха Гирма был госпитализирован прямо со стадиона, сообщает портал Новини.LIVE.

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На Олимпиаде-2024 завершился легкоатлетический турнир по бегу на 3000 метров с препятствиями. Золотую медаль выиграл Суфиан Эльбаккали, а его главный конкурент сошел с дистанции во время финала.

Олимпийские игры 2024.

Легкая атлетика. Бег на 3000 метров с препятствиями. Финал. Мужчины.

С.Эльбаккали (Марокко) — 8:06.05 К.Рукс (США) — 8:06.41 А.Кибивот (Кения) — 8:06.47.

Драма претендента на медаль

Ламеха Гирма был одним из главных конкурентов Суфиана Эльбаккали. Легкоатлет из Эфиопии является мировым рекордсменом в беге с препятствиями. Он установил это достижение летом 2023 года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Гирма пробежал дистанцию за 7:52.11. Предыдущий рекорд продержался 19 лет.

Врачи оказывают помощь спортсмену. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Однако во время финала в Париже Ламеха зацепил ногой барьер во время прыжка и упал на спину. Спортсмен потерял сознание, к нему сразу же выбежали медики. Гирму привели в чувства и госпитализировали. Его состояние оценивают как стабильное. Легкоатлет получил несколько серьезных ушибов.

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