Ребров может досрочной уйти из сборной Украины

Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения
Один из самых амбициозных клубов ОАЭ планирует сделать предложение о работе главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву. Существует несколько вариантов развития событий.
"Аль-Джазира" сделала Реброва приоритетным кандидатом на пост тренера команды, сообщает Gulf News.
Контракт Сергея Реброва с Украинской Ассоциацией футбола действует до лета 2026 года. Главной задачей 50-летнего тренера является успешное выступление в квалификации на Кубок Мира 2026 года, которое позволит сборной Украины попасть на футбольный форум. Однако эту задачу могут поручить другому наставнику.
Отставка Реброва из сборной Украины
Национальная команда под руководством Сергея Реброва не смогла выйти в плей-офф Евро-2024. Тренерский штаб "сине-желтых" столкнулся с серьезной критикой. Если верить слухам, то в УАФ тоже были недовольны работой наставника.
"Аль-Джазира" готова вернуть Реброва в чемпионат ОАЭ, где он уже работал с "Аль-Айном". Украинский тренер получит предложение подписать контракт либо в конце лета, либо в начале 2025 года. При втором варианте УАФ может отпустить наставника, особенно если сборная Украины неудачно сыграет осенью в Лиге Наций.
Альтернативными кандидатами на пост главного тренера "Аль-Джазиры" являются итальянец Вальтер Маццарри и француз Руди Гарсия.
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