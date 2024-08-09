Ребров может досрочной уйти из сборной Украины

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот Megogo

Один из самых амбициозных клубов ОАЭ планирует сделать предложение о работе главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву. Существует несколько вариантов развития событий.

"Аль-Джазира" сделала Реброва приоритетным кандидатом на пост тренера команды, сообщает Gulf News.

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Контракт Сергея Реброва с Украинской Ассоциацией футбола действует до лета 2026 года. Главной задачей 50-летнего тренера является успешное выступление в квалификации на Кубок Мира 2026 года, которое позволит сборной Украины попасть на футбольный форум. Однако эту задачу могут поручить другому наставнику.

Сергей Ребров на Евро-2024. Фото: скриншот Megogo

Отставка Реброва из сборной Украины

Национальная команда под руководством Сергея Реброва не смогла выйти в плей-офф Евро-2024. Тренерский штаб "сине-желтых" столкнулся с серьезной критикой. Если верить слухам, то в УАФ тоже были недовольны работой наставника.

"Аль-Джазира" готова вернуть Реброва в чемпионат ОАЭ, где он уже работал с "Аль-Айном". Украинский тренер получит предложение подписать контракт либо в конце лета, либо в начале 2025 года. При втором варианте УАФ может отпустить наставника, особенно если сборная Украины неудачно сыграет осенью в Лиге Наций.

Альтернативными кандидатами на пост главного тренера "Аль-Джазиры" являются итальянец Вальтер Маццарри и француз Руди Гарсия.

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