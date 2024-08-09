Новіков пояснив, чому не захотів виступати за збірну України Олімпіаді-2024

Семен Новіков на церемонії нагородження. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Семен Новіков став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби до 87 кг. Українець виступає у Парижі під прапором Болгарії.

Новіков оцінив власний успіх і відповів на важливе питання в інтерв'ю "Трибуні".

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Колишній член збірної України з греко-римської боротьби Семен Новіков у фіналі бою у ваговій категорії до 87 кг переміг на Олімпіаді-2024 іранця Алірезу Мохмадіпіані (7:0). До 2020 року борець представляв Україну, але змінив громадянство через небажання конкурувати з Жаном Беленюком.

Семен Новіков та Жан Беленюк. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Новіков досі любить Україну

Батьки олімпійського чемпіона живуть під Харковом, а сам він не збирається відмовлятися від свого коріння. Новіков народився та виріс в Україні, проте саме Болгарія дала йому можливість боротися за медаль у Парижі. І спортсмен здійснив свою мрію.

Новіков не вважає зрадою зміну громадянства. Спортсмен запевнив, що стежить за виступами колишніх партнерів із національної команди, спілкується з ними. Просто тепер у його серці є місце двом країнам.

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