Збірна США з баскетболу з рекордом Леброна Джеймса обіграла Сербію на Олімпіаді-2024

Леброн Джеймс проти Богдана Богдановича. Фото: Reuters/Michael Conroy

У чоловічому баскетбольному турнірі на Олімпіаді-2024 розігралася справжня драма. Збірна Сербії втратила шанс перемогти команду зі США та вийти у фінал турніру.

Американці розгромили суперника за декілька хвилин до кінця поєдинку, повідомляє портал Новини LIVE.

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Пізно увечері у четвер, 8 серпня, на Олімпіаді-2024 відбувся півфінальний баскетбольний поєдинок. Центровий "Денвер Наггетс" Нікола Йокіч вів за собою збірну Сербії, яка вигравала у команди США протягом трьох чвертей. Але потім переможці поєдинку вирвали перемогу.

Леброн Джеймс та Стефен Каррі. Фото: Reuters/Brian Snyder

Драма Сербії та тріумф США

Американські баскетболісти вирівняли перебіг поєдинку за дві хвилини до кінця зустрічі. Збірна США під час матчу програвала супернику 17 очок, проте зірки НБА на чолі з Леброном Джеймсом довели протистояння до перемоги.

Стефен Каррі закидає м'яч у сітку. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Стефен Каррі закинув 36 очок, і це стало другим результатом в олімпійській історії США. А сам Леброн Джеймс оформив четвертий трипл-дабл в історії Олімпіади та другий для себе (перший відбувся у Лондоні у 2012 році).

Олімпіада-2024.

Олімпійські ігри Баскетбол. Півфінал.

США — Сербія — 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

Фінал турніру відбудеться у суботу, 10 серпня. Матч США – Франція розпочнеться о 22:30.

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