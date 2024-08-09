Сборная США по баскетболу с рекордом Леброна Джеймса обыграла Сербию на Олимпиаде-2024

Леброн Джеймс против Богдана Богдановича. Фото: Reuters/Michael Conroy

В мужском баскетбольном турнире на Олимпиаде-2024 разыгралась настоящая драма. Сборная Сербии упустила шанс победить команду из США и выйти в финал турнира.

Американцы разгромили соперника за несколько минут до конца поединка, сообщает портал Новини.LIVE.

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Поздно вечером в четверг, 8 августа, на Олимпиаде-2024 состоялся полуфинальный баскетбольный поединок. Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич вел за собой сборную Сербии, которая выигрывала у команды США на протяжении трех четвертей. Но затем фавориты поединка вырвали победу.

Леброн Джеймс и Стефен Карри. Фото: Reuters/Brian Snyder

Драма Сербии и триумф США

Американские баскетболисты выровняли ход поединка за две минуты до конца встречи. Сборная США по ходу матча проигрывала сопернику 17 очков, однако звезды НБА во главе с Леброном Джеймсом довели противостояние до победы.

Стефен Карри забрасывает мяч в сетку. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Стефен Карри забросил 36 очков, и это стало вторым результатом в олимпийской истории США. А сам Леброн Джеймс оформил четвертый трипл-дабл в истории Олимпиады и второй для себя (первый состоялся в Лондоне в 2012 году).

Олимпиада-2024.

Баскетбол. Полуфинал.

США — Сербия — 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

Финал турнира состоится в субботу, 10 августа. Матч США — Франция начнется в 22:30.

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