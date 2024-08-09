Олимпиада-2024 — гимнастка Высочанская прокомментировала третье место в олимпийском многоборье

Капитан сборной Украины по гимнастике прокомментировала третье место на Олимпиаде в Париже
Капитан сборной Украины по художественной гимнастике Мария Высочанская прокомментировала третье место в квалификации Олимпийских игр в командном многоборье. Финал соревнования состоится в субботу, 10 августа.
Об этом она рассказала изданию Tribuna.
Украина на Олимпийских играх-2024
Спортсменка поблагодарила за поддержку украинских болельщиков.
"В первом выходе у нас была потеря, но это не дало нам сдаться. Напротив, нас это мотивировало, чтобы мы вышли на второй вид программы и просто кайфанули от публики, которая нас прекрасно поддерживает", — говорит она.
Гимнастка также отметила, что не ожидала такой поддержки.
"Столько украинских болельщиков приехало, что это нам очень греет сердце и вдохновляет. Поэтому это выступление подарило нам чрезвычайные эмоции", — сказала Высочанская.
Напомним, Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения.
Олимпийский чемпион Новиков объяснил, почему не захотел выступать за сборную Украины.
Спортсменки-близняшки из Тринидада стали звездами Олимпиады-2024 даже без медалей.
Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения.
Зинченко выбрал новый клуб — где будет играть украинец.
Первый в истории Филиппин золотой медалист получил неожиданные подарки на родине.
Читайте Новини.LIVE!