Олимпиада-2024 — гимнастка Высочанская прокомментировала третье место в олимпийском многоборье

Мария Высочанская во время соревнований. Фото: Ulrich Fassbender/Comse2019

Капитан сборной Украины по художественной гимнастике Мария Высочанская прокомментировала третье место в квалификации Олимпийских игр в командном многоборье. Финал соревнования состоится в субботу, 10 августа.

Об этом она рассказала изданию Tribuna.

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Спортсменка поблагодарила за поддержку украинских болельщиков.

"В первом выходе у нас была потеря, но это не дало нам сдаться. Напротив, нас это мотивировало, чтобы мы вышли на второй вид программы и просто кайфанули от публики, которая нас прекрасно поддерживает", — говорит она.

Гимнастка также отметила, что не ожидала такой поддержки.

"Столько украинских болельщиков приехало, что это нам очень греет сердце и вдохновляет. Поэтому это выступление подарило нам чрезвычайные эмоции", — сказала Высочанская.

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