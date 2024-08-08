Карлос Юло за золотую медаль на Олимпиаде-2024 получил удивительные подарки

Первый в истории Филиппин золотой медалист получил неожиданные подарки на родине
Гимнаст Карлос Юло завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Париже. Он стал национальным героем на Филиппинах.
Власти государства из Юго-Восточной Азии щедро одарили спортсмена за его достижения, сообщает портал Новини.LIVE.
Карлос Юло победил в упорной борьбе сразу в двух гимнастических дисциплинах на Олимпиаде-2024. Он стал чемпионом в свободных упражнениях и опорном прыжке. Это уникальное достижение для филиппинского спорта, которое раньше не покорялось гимнастам из этой страны. Это достижение сделало 24-летнего спортсмена известным на весь мир.
Как на Филиппинах отблагодарили Юло
Во время возвращения домой гимнаста встретили несколько тысяч болельщиков, которые скандировали его имя и благодарили за успешное выступление в Париже. Карлос получил много приятных подарков на родине как от официальных лиц государства, так и от представителей бизнеса.
Местные власти подарили Юло загородный дом и квартиру в столице. Он получил 104 817 евро и медаль Конгресса. Спортсмену полагается еще 172 тысячи евро в качестве награды для спортсменов за выдающиеся заслуги.
Помимо этого, спортсмен получит пожизненный запас лапши с сыром от местного производителя продуктов питания. Один из ресторанов пообещал кормить Карлоса бесплатно десертами до конца его жизни.
Среди экзотических подарков оказались услуги свадебного фотографа и специальное предложение от медицинской клиники. Оно подразумевает, что после достижения возраста 45 лет спортсмен сможет ежегодно проходить эндоскопические процедуры. Причем все это совершенно бесплатно.
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