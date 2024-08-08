Карлос Юло за золоту медаль на Олімпіаді-2024 отримав дивовижні подарунки

Карлос Юло на церемонії нагородження. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Гімнаст Карлос Юло виборов дві золоті медалі на Олімпіаді в Парижі. Він став національним героєм на Філіппінах.

Влада держави з Південно-Східної Азії щедро подякувала спортсмену за його досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Карлос Юло переміг у запеклій боротьбі одразу у двох гімнастичних дисциплінах на Олімпіаді-2024. Він став чемпіоном у вільних вправах та опорному стрибку. Це унікальне досягнення для філіппінського спорту, яке раніше не підкорялося гімнастам із цієї країни. Це досягнення зробило 24-річного спортсмена відомим на весь світ.

Карлос Юло виконує елемент програми. Фото: Reuters/Mike Blake

Як на Філіппінах віддячили Юло

Під час повернення додому гімнаста зустріли декілька тисяч уболівальників, які скандували його ім'я та дякували за успішний виступ у Парижі. Карлос отримав багато приємних подарунків на батьківщині як від офіційних осіб держави, так і представників бізнесу.

Карлос Юло із золотою медаллю. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Місцева влада подарувала Юло заміський будинок та квартиру у столиці. Він отримав 104 817 євро та медаль Конгресу. Спортсмену належить ще 172 тисячі євро як нагорода для спортсменів за видатні заслуги.

Крім цього, спортсмен отримає довічний запас локшини із сиром від місцевого виробника харчових продуктів. Один із ресторанів пообіцяв годувати Карлоса безплатно десертами до кінця його життя.

Серед екзотичних подарунків виявилися послуги весільного фотографа та спеціальна пропозиція від медичної клініки. Вона полягає в тому, що після досягнення віку 45 років спортсмен зможе щороку проходити ендоскопічні процедури. Причому це абсолютно безплатно.

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