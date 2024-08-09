Спортсменки-близняшки покорили зрителей Олимпиады пышными прическами

Спортсменки-близняшки из Тринидада стали звездами Олимпиады-2024 даже без медалей
Во время Олимпиаде в Париже зажглись звезды многих молодых спортсменов. К их числу можно отнести легкоатлеток Сану и Соле Фредерик.
Сестры стали очень популярны в социальных сетях после своего выступления на Играх, сообщает портал Новини.LIVE.
Молодые спортсменки из Тринидада и Тобаго Соле и Сана Фредерик представили свою страну на Олимпиаде в Париже. Девушкам всего 18 лет, и они не входили в списки фавориток в дисциплинах по легкой атлетике. Но это не помешало близняшкам стать звездами турнира без каких-либо спортивных достижений во Франции.
Чем известны сестры Фредерик
Сана и Соле соревновались с соперницами в эстафете 4 на100 метров, где заняли последнее место. На следующий день после турнира количество их болельщиков резко увеличилось. В сети появилось много роликов и мемов, посвященных сестрам Фредерик.
Зрителям понравились непосредственность спортсменок. Отдельной темой для обсуждения стали их пышные прически. Некоторые эксперты считают, что именно из-за них Сана и Соле не сумели продемонстрировать более высокие результаты. Однако спортсменки не расстраиваются и обещают приехать на следующую Олимпиаду за медалями.
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