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Спортсменки-близняшки из Тринидада стали звездами Олимпиады-2024 даже без медалей

9 августа 2024 16:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Спортсменки-близняшки покорили зрителей Олимпиады пышными прическами
Сана и Соле Фредерик во время турнира. Фото: instagram.com/sanaafrederick_/
Валерий Ковалевич - Редактор

Во время Олимпиаде в Париже зажглись звезды многих молодых спортсменов. К их числу можно отнести легкоатлеток Сану и Соле Фредерик.

Сестры стали очень популярны в социальных сетях после своего выступления на Играх, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Молодые спортсменки из Тринидада и Тобаго Соле и Сана Фредерик представили свою страну на Олимпиаде в Париже. Девушкам всего 18 лет, и они не входили в списки фавориток в дисциплинах по легкой атлетике. Но это не помешало близняшкам стать звездами турнира без каких-либо спортивных достижений во Франции. 

Сана Фредерик
Сана Фредерик после забега. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Чем известны сестры Фредерик 

Сана и Соле соревновались с соперницами в эстафете 4 на100 метров, где заняли последнее место. На следующий день после турнира количество их болельщиков резко увеличилось. В сети появилось много роликов и мемов, посвященных сестрам Фредерик. 

Зрителям понравились непосредственность спортсменок. Отдельной темой для обсуждения стали их пышные прически. Некоторые эксперты считают, что именно из-за них Сана и Соле не сумели продемонстрировать более высокие результаты. Однако спортсменки не расстраиваются и обещают приехать на следующую Олимпиаду за медалями. 

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