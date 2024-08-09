Спортсменки-близнючки підкорили глядачів Олімпіади пишними зачісками

Сана та Соле Фредерік під час турніру. Фото: instagram.com/sanaafrederick_/

Під час Олімпіади у Парижі спалахнули зірки багатьох молодих спортсменів. До них можна віднести легкоатлеток Сану та Соле Фредерік.

Сестри стали дуже популярними у соціальних мережах після свого виступу на Іграх, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Молоді спортсменки з Тринідаду та Тобаго Соле та Сана Фредерік представили свою країну на Олімпіаді в Парижі. Дівчатам лише 18 років, і вони не входили до списків фавориток у дисциплінах з легкої атлетики. Але це не завадило близнючкам стати зірками турніру без жодних спортивних досягнень у Франції.

Сана Фредерік після забігу. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Чим відомі сестри Фредерік

Сана та Соле змагалися із суперницями в естафеті 4 на 100 метрів, де посіли останнє місце. Наступного дня після турніру кількість їхніх уболівальників різко збільшилась. У мережі з'явилося багато роликів та мемів, присвячених сестрам Фредерік.

Глядачам сподобалася безпосередність спортсменок. Окремою темою для обговорення стали їхні пишні зачіски. Деякі експерти вважають, що саме через них Сана та Соле не зуміли продемонструвати вищі результати. Проте спортсменки не засмучуються та обіцяють приїхати на наступну Олімпіаду за медалями.

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