Олімпіада-2024 — гімнастка Височанська прокоментувала третє місце в олімпійському багатоборстві

Капітан збірної України з гімнастики прокоментувала третє місце на Олімпіаді у Парижі
Капітан збірної України з художньої гімнастики Марія Височанська прокоментувала третє місце у кваліфікації Олімпійських ігор у командному багатоборстві. Фінал змагання відбудеться у суботу, 10 серпня.
Про це вона розповіла виданню Tribuna.
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Спортсменка подякувала за підтримку українським вболівальникам.
"У першому виході ми мали втрату, але це не дало нам здатися. Навпаки, нас це змотивувало, щоб ми вийшли на другий вид програми й просто кайфонули від публіки, яка чудово нас підтримує", — каже вона.
Гімнастка також зауважила, що не очікувала такої підтримки.
"Стільки українських уболівальників приїхали, що це нам дуже гріє серце й надихає. Тому цей виступ подарував нам надзвичайні емоції", — сказала Височанська.
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