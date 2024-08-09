Олімпіада-2024 — гімнастка Височанська прокоментувала третє місце в олімпійському багатоборстві

Марія Височанська під час змагань. Фото: Ulrich Fassbender/Comse2019

Капітан збірної України з художньої гімнастики Марія Височанська прокоментувала третє місце у кваліфікації Олімпійських ігор у командному багатоборстві. Фінал змагання відбудеться у суботу, 10 серпня.

Про це вона розповіла виданню Tribuna.

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Спортсменка подякувала за підтримку українським вболівальникам.

"У першому виході ми мали втрату, але це не дало нам здатися. Навпаки, нас це змотивувало, щоб ми вийшли на другий вид програми й просто кайфонули від публіки, яка чудово нас підтримує", — каже вона.

Гімнастка також зауважила, що не очікувала такої підтримки.

"Стільки українських уболівальників приїхали, що це нам дуже гріє серце й надихає. Тому цей виступ подарував нам надзвичайні емоції", — сказала Височанська.

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