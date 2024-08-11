Динамо Київ відправить талановитого півзахисника Антона Царенка до польського клубу

Футболіст "Динамо" Антон Царенко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" продовжує шукати команди для футболістів, які не підходять головному тренеру Олександру Шовковському. Одним із них виявився 20-річний Антон Царенко.

Один із найталановитіших вихованців академії "Динамо" найближчими днями переїде до європейського чемпіонату, повідомив польський журналіст Петро Потемпа.

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Антон Царенко. Фото: "Динамо"

Новий клуб для Царенка

За інформацією джерела, "Динамо" віддасть одного зі своїх найкращих талантів у польську "Лехію". При цьому поки невідомо, чи йдеться про повноцінний трансфер, чи про оренду.

Джерело зазначило, що 12 серпня Царенко має пройти медичне обстеження у польському клубі.

Якщо трансфер завершиться вдало, Царенко стане шостим українцем у "Лехії". Зараз у клубі грають: Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Сергій Булець, Максим Хлань та Богдан В'юнник.

Царенко у сезоні 2023/2024 років Царенко зіграв вісім матчів за "Динамо", де забив один м'яч. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 300 тисяч євро.

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