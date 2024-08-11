Динамо Київ відправить талановитого півзахисника Антона Царенка до польського клубу

Динамо віддасть одного зі своїх найталановитіших футболістів у європейський клуб
Київське "Динамо" продовжує шукати команди для футболістів, які не підходять головному тренеру Олександру Шовковському. Одним із них виявився 20-річний Антон Царенко.
Один із найталановитіших вихованців академії "Динамо" найближчими днями переїде до європейського чемпіонату, повідомив польський журналіст Петро Потемпа.
Новий клуб для Царенка
За інформацією джерела, "Динамо" віддасть одного зі своїх найкращих талантів у польську "Лехію". При цьому поки невідомо, чи йдеться про повноцінний трансфер, чи про оренду.
Джерело зазначило, що 12 серпня Царенко має пройти медичне обстеження у польському клубі.
Якщо трансфер завершиться вдало, Царенко стане шостим українцем у "Лехії". Зараз у клубі грають: Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Сергій Булець, Максим Хлань та Богдан В'юнник.
Царенко у сезоні 2023/2024 років Царенко зіграв вісім матчів за "Динамо", де забив один м'яч. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 300 тисяч євро.
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