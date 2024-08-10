Гімнастка Височанська оголосила про завершення кар'єри після Олімпіади-2024

Марія Височанська під час виступу. Фото: instagram.com/mariya_vysochanska/

Збірна України з художньої гімнастики не зуміла здобути медаль на Олімпіаді в Парижі. Молоді спортсменки посіли сьоме місце за підсумками виступу у фіналі.

Капітан команди Марія Височанська оголосила про відхід зі спорту в інтерв'ю "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Українські гімнастки вийшли у фінал командного багатоборства на Олімпіаді у Парижі з третього місця у кваліфікації. Команда, яку тренує Ірина Дерюгіна, йшла на другому місці після першої частини фінальної програми, але припустилася кількох помилок у вправі зі стрічками та м'ячами. Українські гімнастки посіли лише 7 місце за підсумками турніру.

Височанська на чолі збірної України. Фото: Reuters/Mike Blake

Височанська пішла зі збірної України

Марія Височанська вдруге взяла участь в Олімпійських іграх. Чотири роки тому вона також представляла українську команду, яка посіла 7 місце у фіналі турніру. На Олімпіаду-2028 Височанська вже не поїде.

Марія Височанська (друга справа) плаче після виступу. Фото: Reuters/Mike Blake

Гімнастка зізналася, що мріяла завершити кар'єру у збірній України з олімпійською медаллю. Спортсменка плакала після того, як стало зрозуміло — її команда знову не потрапить до трійки найкращих на змаганні.

"Можливо Бог готує щось неймовірне для мене. Але це точно не сьогодні. Болить сильно, і такий шанс випадає один на мільйон. Але це спорт, і це чергове випробування для мене, щоб я стала сильнішою; щоб переді мною зачинилися одні двері й відкрилася інша!" — пояснила 21-річна Височанська.

Нагадаємо, Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець.

Капітан збірної України з гімнастики прокоментувала третє місце на Олімпіаді у Парижі.

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження.

Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не схотів виступати за збірну України.