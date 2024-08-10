Гімнастка Височанська оголосила про завершення кар'єри після Олімпіади-2024

Українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024
Збірна України з художньої гімнастики не зуміла здобути медаль на Олімпіаді в Парижі. Молоді спортсменки посіли сьоме місце за підсумками виступу у фіналі.
Капітан команди Марія Височанська оголосила про відхід зі спорту в інтерв'ю "Суспільне Спорт".
Українські гімнастки вийшли у фінал командного багатоборства на Олімпіаді у Парижі з третього місця у кваліфікації. Команда, яку тренує Ірина Дерюгіна, йшла на другому місці після першої частини фінальної програми, але припустилася кількох помилок у вправі зі стрічками та м'ячами. Українські гімнастки посіли лише 7 місце за підсумками турніру.
Височанська пішла зі збірної України
Марія Височанська вдруге взяла участь в Олімпійських іграх. Чотири роки тому вона також представляла українську команду, яка посіла 7 місце у фіналі турніру. На Олімпіаду-2028 Височанська вже не поїде.
Гімнастка зізналася, що мріяла завершити кар'єру у збірній України з олімпійською медаллю. Спортсменка плакала після того, як стало зрозуміло — її команда знову не потрапить до трійки найкращих на змаганні.
"Можливо Бог готує щось неймовірне для мене. Але це точно не сьогодні. Болить сильно, і такий шанс випадає один на мільйон. Але це спорт, і це чергове випробування для мене, щоб я стала сильнішою; щоб переді мною зачинилися одні двері й відкрилася інша!" — пояснила 21-річна Височанська.
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