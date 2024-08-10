Гимнастка Высочанская объявила о завершении карьеры после Олимпиады-2024

Мария Высочанская во время выступления. Фото: instagram.com/mariya_vysochanska/

Сборная Украины по художественной гимнастике не сумела завоевать медаль на Олимпиаде в Париже. Молодые спортсменки заняли седьмое место по итогам выступления в финале.

Капитан команды Мария Высочанская объявила об уходе из спорта в интервью "Суспільне Спорт".

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Украинские гимнастки вышли в финал командного многоборья на Олимпиаде в Париже с третьего места в квалификации. Команда, которую тренирует Ирина Дерюгина, шла на втором месте после первой части финальной программы, но допустила несколько ошибок в упражнении с лентами и мячами. Украинские гимнастки заняли только 7 место по итогам турнира.

Высочанская во главе сборной Украины. Фото: Reuters/Mike Blake

Высочанская ушла из сборной Украины

Мария Высочанская второй раз приняла участие в Олимпийских играх. Четыре года назад она тоже представляла украинскую команду, которая заняла 7 место в финале турнира. На Олимпиаду-2028 Высочанская уже не поедет.

Мария Высочанская (вторая справа) плачет после выступления. Фото: Reuters/Mike Blake

Гимнастка призналась, что мечтала завершить карьеру в сборной Украины с олимпийской медалью. Спортсменка плакала после того, как стало понятно — ее команда снова не попадет в тройку лучших на соревновании.

"Возможно Бог готовит что-то невероятное для меня. Но это точно не сегодня. Болит сильно, и такой шанс выпадает один на миллион. Но это спорт, и это очередное испытание для меня, чтобы я стала сильнее; чтобы передо мной закрылась одна дверь и открылась другая!" — объяснила 21-летняя Высочанская.

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