Украинские гимнастки не попали на подиум из-за ошибки в финале Олимпиады

Сборная Украины по художественной гимнастике. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Сборная Украины по художественной гимнастике выступила в финале турнира в командном многоборье на Олимпиаде-2024. Молодые спортсменки продемонстрировали два элемента обязательной программы.

Спортсменки выступили сначала с обручами, а затем с лентами и мячами, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

На Олимпиаде в Париже прошел финал командного многоборья в художественной гимнастике. Сборную Украины представили Диана Баева, Алина Мельник, Мария Высочанская, Кира Ширикина и Валерия Перемета. Двум девушка из команды только 16 лет.

Выступление украинской команды с обручами. Фото: Reuters/Mike Blake

Как украинки выступили на Олимпиаде

Подопечные Ирины Дерюгиной вышли в финал с третьего места в квалификации. Они безупречно провели первый этап обязательной программы в финале. Спортсменки синхронно и красиво работали с пятью обручами, зал им аплодировал. Украинки получили оценку 36 550 и завершили первую программу на втором месте. Лидировали китайские спортсменки, которые набрали 36 950 баллов.

Украинские спортсменки ждут оценки. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Второй выход украинкам удался хуже. Во время упражнения с мячами и лентами гимнастки допустили несколько ошибок. У них была сложная программа, но оценки судей оказались достаточно низкими.

Золотые медали в упорной борьбе завоевали спортсменки из Китая. "Серебро" в итоге получили девушки из Израиля. На третьем месте оказалась команда Италии. Украинские гимнастки оказались на 7, предпоследнем месте.

Напомним, Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения.

Зинченко выбрал новый клуб — где будет играть украинец.

Капитан сборной Украины по гимнастике прокомментировала третье место на Олимпиаде в Париже.

Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения.

Олимпийский чемпион Новиков объяснил, почему не захотел выступать за сборную Украины.