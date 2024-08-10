Українські гімнастки не потрапили на подіум через помилку у фіналі Олімпіади

Збірна України з художньої гімнастики. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Збірна України з художньої гімнастики виступила у фіналі турніру у командному багатоборстві на Олімпіаді-2024. Молоді спортсменки продемонстрували два елементи обов'язкової програми.

Спортсменки виступили спочатку з обручами, а згодом зі стрічками та м'ячами, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На Олімпіаді в Парижі пройшов фінал командного багатоборства у художній гімнастиці. Збірну України представили Діана Баєва, Аліна Мельник, Марія Височанська, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета. Двом дівчатам з команди лише 16 років.

Виступ української команди із обручами. Фото: Reuters/Mike Blake

Як українки виступили на Олімпіаді

Підопічні Ірини Дерюгіної вийшли до фіналу із третього місця у кваліфікації. Вони бездоганно провели перший етап обов'язкової програми у фіналі. Спортсменки синхронно та вишукано працювали з п'ятьма обручами, зал їм аплодував. Українки отримали оцінку 36 550 та завершили першу програму на другому місці. Лідирували китайські спортсменки, які набрали 36 950 балів.

Українські спортсменки чекають на оцінку. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Другий вихід українкам вдався гірше. Під час вправи з м'ячами та стрічками гімнастки припустилися декількох помилок. У них була складна програма, проте оцінки суддів виявилися досить низькими.

Золоті медалі у завзятій боротьбі вибороли спортсменки з Китаю. "Срібло" зрештою отримали дівчата з Ізраїлю. На третьому місці опинилася команда Італії. Українські гімнастки посіли 7-му, передостаннє місце.

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