Дячук не скоро повернеться до Динамо — відомо, яку травму отримав захисник

Дячук нескоро повернеться на поле — травма гравця Динамо виявилася серйозною
Тренерський штаб київського "Динамо" найближчими тижнями не зможе розраховувати на одного з основних захисників. Максим Дячук тільки зараз розпочав відновлення від наслідків серйозної травми.
Футболіст вибув з ладу на початку сезону 2024/2025, нагадує офіційний сайт "Динамо".
Максим Дячук отримав травму у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" обіграло сербський "Партизан" з рахунком 3:0. Під час поєдинку 21-річний футболіст зіштовхнувся із суперником. Йому надали допомогу прямо на полі, після чого замінили.
Коли Дячук повернеться до гри
Понад тиждень молодий футболіст провів в одній із лікарень Польщі. Травма плеча захисника виявилася досить серйозною. Найближчими тижнями "Динамо" доведеться грати без Дячука.
Орієнтовний термін відновлення захисника становитиме шість тижнів. У Максима травмовано клично-акреміальне зчленування. Футболіст уже переніс операцію та розпочав реабілітацію.
"Динамо" проведе виїзний матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Рейнджерс" 13 серпня без Максима Дячука.
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