Дячук не скоро повернеться до Динамо — відомо, яку травму отримав захисник

Максим Дячук у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/maksdiachukk/

Тренерський штаб київського "Динамо" найближчими тижнями не зможе розраховувати на одного з основних захисників. Максим Дячук тільки зараз розпочав відновлення від наслідків серйозної травми.

Футболіст вибув з ладу на початку сезону 2024/2025, нагадує офіційний сайт "Динамо".

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Максим Дячук отримав травму у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" обіграло сербський "Партизан" з рахунком 3:0. Під час поєдинку 21-річний футболіст зіштовхнувся із суперником. Йому надали допомогу прямо на полі, після чого замінили.

Максим Дячук та Олександр Пихальонок. Фото: instagram.com/maksdiachukk/

Коли Дячук повернеться до гри

Понад тиждень молодий футболіст провів в одній із лікарень Польщі. Травма плеча захисника виявилася досить серйозною. Найближчими тижнями "Динамо" доведеться грати без Дячука.

Орієнтовний термін відновлення захисника становитиме шість тижнів. У Максима травмовано клично-акреміальне зчленування. Футболіст уже переніс операцію та розпочав реабілітацію.

"Динамо" проведе виїзний матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Рейнджерс" 13 серпня без Максима Дячука.

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