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Дячук нескоро вернется на поле — травма игрока Динамо оказалась серьезной

8 августа 2024 15:15
Валерий Ковалевич - Редактор
Дячук не скоро вернется в Динамо — известно, какую травму получил защитник
Максим Дячук в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/maksdiachukk/
Валерий Ковалевич - Редактор

Тренерский штаб киевского "Динамо" в ближайшие недели не сможет рассчитывать на одного из основных защитников. Максим Дячук только сейчас приступил к восстановлению от последствий серьезной травмы.

Футболист выбыл из строя в самом начале сезона 2024/2025, напоминает официальный сайт "Динамо". 

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Максим Дячук получил травму в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" обыграло сербский "Партизан" со счетом 3:0. Во время поединка 21-летний футболист столкнулся с соперником. Ему оказали помощь прямо на поле, после чего заменили. 

Максим Дячук
Максим Дячук и Александр Пихаленок. Фото: instagram.com/maksdiachukk/

Когда Дячук вернется в игру 

Больше недели молодой футболист провел в одной из больниц Польши. Травма плеча защитника оказалась достаточно серьезной. В ближайшие недели "Динамо" придется играть без Дячука. 

Ориентировочный срок восстановления защитника составит шесть недель. У Максима травмировано клично-акремиальное сочленения. Футболист уже перенес операцию и начал реабилитацию.

"Динамо" проведет выездной матч квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс" 13 августа без Максима Дячука.

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спорт футбол Динамо травма Максим Дячук

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