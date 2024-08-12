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Бах в своем обращении во время закрытия Олимпиады снова говорил о мире во время войн

12 августа 2024 01:06
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Бах говорил о мире во время закрытия Олимпиады 2024 года: значение культуры мира
Томас Бах. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Париже завершились Олимпийские игры. В ходе церемонии закрытия выступил глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

В своей речи глава МОК вспомнил, о продолжающихся войнах, передает "Трибуна".

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Томас Бах. Фото: Reuters

Слова Баха во время закрытия Олимпиады

Бах заявил, что спортсмены жили мирно вместе под одной крышей в олимпийской деревне, вдохновляли и уважали друг друга, даже если их страны воюют или конфликтуют друг с другом.

По словам функционера, Олимпиада создает культуру мира.

Бах выразил благодарность спортсменам за то, что они вдохновили многих, включая миллиарды людей по всему миру, и поблагодарил за то, что они позволили верить в мечты и лучший мир для всех.

"Спасибо, что заставили нас верить в мечты, спасибо, что позволили нам верить в лучший мир для всех. Мы знаем, что Олимпийские игры не могут создать мир.

Но Олимпийские игры могут создать культуру мира, вдохновляющую мир. Именно поэтому я призываю всех, кто разделяет этот олимпийский дух, пусть культура мира живет каждый день", — сказал Бах.

Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024. 

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Олимпийские игры Олимпиада-2024 Томас Бах Париж-2024

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