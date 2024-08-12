Бах говорив про мир під час закриття Олімпіади 2024: значення культури миру

Томас Бах. Фото: Reuters

У Парижі завершилися Олімпійські ігри. Під час церемонії закриття виступив глава Міжнародного Олімпійського комітету Томас Бах.

У своїй промові глава МОК згадав, про війни, які досі тривають, передає "Трибуна".

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Томас Бах. Фото: Reuters

Слова Баха під час закриття Олімпіади

Бах заявив, що спортсмени жили мирно разом під одним дахом в олімпійському селищі, надихали і поважали один одного, навіть якщо їхні країни воюють або конфліктують один з одним.

За словами функціонера, Олімпіада створює культуру миру.

Бах висловив вдячність спортсменам за те, що вони надихнули багатьох, включаючи мільярди людей по всьому світу, і подякував за те, що вони дозволили вірити у мрії та кращий світ для всіх.

"Дякую, що змусили нас вірити у мрії, дякую, що дозволили нам вірити у кращий світ для всіх. Ми знаємо, що Олімпійські ігри не можуть створити мир.

Але Олімпійські ігри можуть створити культуру миру, яка надихає світ. Саме тому я закликаю всіх, хто поділяє цей олімпійський дух, нехай культура миру живе кожного дня", — сказав Бах.

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