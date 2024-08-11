Закриття Олімпіади-2024: Лузан і Насібов пронесли прапор України

Людмила Лузан та Парвіз Насібов з прапором. Фото: скриншот

У Парижі проходить церемонія закриття Олімпійських ігор-2024. Учасниками шоу стали й українські спортсмени.

У параді прапорів Україну представили Людмила Лузан та Парвіз Насібов, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Парад прапорів на закритті Олімпіади

Під час церемонії закриття Олімпійських ігор перед виходом збірних відбувся парад прапорів.

Україну представили срібні медалісти Токіо-2020 та Парижу-2024 веслувальниця Лузан та борець греко-мирського стиля Насібов.

Цікаво, що у частини команд всі спортсмени вже покинули Олімпійські ігри і їх прапори виносили волонтери.

Збірна України завершила Олімпійські ігри в Парижі на 22-му місці в медальному заліку, здобувши 12 медалей: три золоті, п’ять срібних і чотири бронзові.

Золото принесли команді збірна з фехтування на шаблях, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.

Срібні медалі завоювали гімнаст Ілля Ковтун, борці Парвіз Насібов і Ірина Коляденко, стрілок Сергій Куліш, а також каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Рибачок.

Бронзові нагороди отримали стрибунка у висоту Ірина Геращенко, метальник молота Михайло Кохан, борець Жан Беленюк і шаблістка Ольга Харлан.

Нагадаємо, українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024.

Лунін не отримає у "Реалі" того, на що розраховує — клуб ухвалив важливе рішення.

Дерюгіна пояснила невдачі українських гімнасток на Олімпіаді-2024.

Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

"Динамо" віддасть одного зі своїх найталановитіших футболістів у європейський клуб.