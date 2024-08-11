Закриття Олімпіади-2024: Лузан і Насібов пронесли прапор України

На церемонії закриття Олімпіади-2024 Лузан та Насібов пронесли прапор України — відео
У Парижі проходить церемонія закриття Олімпійських ігор-2024. Учасниками шоу стали й українські спортсмени.
У параді прапорів Україну представили Людмила Лузан та Парвіз Насібов, повідомив портал Новини.LIVE.
Парад прапорів на закритті Олімпіади
Під час церемонії закриття Олімпійських ігор перед виходом збірних відбувся парад прапорів.
Україну представили срібні медалісти Токіо-2020 та Парижу-2024 веслувальниця Лузан та борець греко-мирського стиля Насібов.
Цікаво, що у частини команд всі спортсмени вже покинули Олімпійські ігри і їх прапори виносили волонтери.
Збірна України завершила Олімпійські ігри в Парижі на 22-му місці в медальному заліку, здобувши 12 медалей: три золоті, п’ять срібних і чотири бронзові.
Золото принесли команді збірна з фехтування на шаблях, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.
Срібні медалі завоювали гімнаст Ілля Ковтун, борці Парвіз Насібов і Ірина Коляденко, стрілок Сергій Куліш, а також каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Рибачок.
Бронзові нагороди отримали стрибунка у висоту Ірина Геращенко, метальник молота Михайло Кохан, борець Жан Беленюк і шаблістка Ольга Харлан.
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