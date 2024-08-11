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На церемонії закриття Олімпіади-2024 Лузан та Насібов пронесли прапор України — відео

11 серпня 2024 22:52
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Закриття Олімпіади-2024: Лузан і Насібов пронесли прапор України
Людмила Лузан та Парвіз Насібов з прапором. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Парижі проходить церемонія закриття Олімпійських ігор-2024. Учасниками шоу стали й українські спортсмени.

У параді прапорів Україну представили Людмила Лузан та Парвіз Насібов, повідомив портал Новини.LIVE.

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Парад прапорів на закритті Олімпіади

Під час церемонії закриття Олімпійських ігор перед виходом збірних відбувся парад прапорів.

Україну представили срібні медалісти Токіо-2020 та Парижу-2024 веслувальниця Лузан та борець греко-мирського стиля Насібов.

Цікаво, що у частини команд всі спортсмени вже покинули Олімпійські ігри і їх прапори виносили волонтери.

Збірна України завершила Олімпійські ігри в Парижі на 22-му місці в медальному заліку, здобувши 12 медалей: три золоті, п’ять срібних і чотири бронзові.

Золото принесли команді збірна з фехтування на шаблях, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.

Срібні медалі завоювали гімнаст Ілля Ковтун, борці Парвіз Насібов і Ірина Коляденко, стрілок Сергій Куліш, а також каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Рибачок.

Бронзові нагороди отримали стрибунка у висоту Ірина Геращенко, метальник молота Михайло Кохан, борець Жан Беленюк і шаблістка Ольга Харлан.

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Олімпійські ігри Парвіз Насібов Людмила Лузан Олімпіада-2024 Париж-2024

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