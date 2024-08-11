Відеотрансляція церемонії закриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі

Олімпійські ігри-2024 — відеотрансляція церемонії закриття
У Парижі 11 серпня завершилися змагання на Олімпійських іграх. Офіціно турнір завершать на церемонії закриття.
На нашому порталі будет доступна відеотрансляція церемонії закриття на "Суспільному".
Прапор України на церемонії закриття понесуть Людмила Лузан та Парвіз Насібов.
Закриття Олімпійських ігор
Збірна України у медальному заліку Олімпійських ігор в Парижі посіла 22-ге місце. Команда виграла 12 медалей — три золоті, п’ять срібних та чотири бронзові.
Золоті нагороди Україні принесла збірна з фехтування на шаблях, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх та боксер Олександр Хижняк.
Срібні нагороди виграли гімнаст Ілля Ковтун, борці Парвіз Насібов та Ірина Коляденко, стрілок Сергій Куліш та дует з веслування на каное Людмила Лузан і Анастасія Рибачок.
Бронзові нагороди у стрибунки у висоту Ірини Геращенко, метальника молота Михайла Кохана, борця Жана Беленюка та шаблістки Ольги Харлан.
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