Відеотрансляція церемонії закриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі

Людмила Лузан та Парвіз Насібов понесуть прапор України. Фото: НОК України

У Парижі 11 серпня завершилися змагання на Олімпійських іграх. Офіціно турнір завершать на церемонії закриття.

На нашому порталі будет доступна відеотрансляція церемонії закриття на "Суспільному".

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Закриття Олімпійських ігор

Збірна України у медальному заліку Олімпійських ігор в Парижі посіла 22-ге місце. Команда виграла 12 медалей — три золоті, п’ять срібних та чотири бронзові.

Золоті нагороди Україні принесла збірна з фехтування на шаблях, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх та боксер Олександр Хижняк.

Срібні нагороди виграли гімнаст Ілля Ковтун, борці Парвіз Насібов та Ірина Коляденко, стрілок Сергій Куліш та дует з веслування на каное Людмила Лузан і Анастасія Рибачок.

Бронзові нагороди у стрибунки у висоту Ірини Геращенко, метальника молота Михайла Кохана, борця Жана Беленюка та шаблістки Ольги Харлан.

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