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Лунін не отримає у Реалі того, на що розраховує — клуб ухвалив важливе рішення

11 серпня 2024 17:36
Валерій Ковалевич - Редактор
Лунін знову стане запасним воротарем у мадридському Реалі
Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Валерій Ковалевич - Редактор

Тренерський штаб мадридського "Реала" не використовуватиме Андрія Луніна у матчах чемпіонату Іспанії у сезоні 2024/2025. Голкіперу збірної України відведено іншу роль у команді.

Лунін готовий змиритися з рішенням мадридського клубу, повідомляє Marca.

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Андрій Лунін провів у мадридському "Реалі" ще щонайменше один сезон. Його контракт із клубом розрахований до літа 2025 року. Українець виступатиме за "королівський клуб", але про продовження угоди поки не йдеться.

Андрій Лунін та Тібо Куртуа
Андрій Лунін та Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Якою буде роль Луніна у "Реалі"

Головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті вирішить, що основним воротарем "бланкос" у новому сезоні буде бельгієць Тібо Куртуа. Саме він захищатиме ворота "Реала" у матчах чемпіонату Іспанії.

Андрій Лунін зможе грати у поєдинках Кубка Іспанії, а також підмінятиме свого конкурента в іграх Ліги чемпіонів. Більшість матчів "Реала" українцеві доведеться дивитися з лави запасних.

За останні місяці з'явилася інформація про те, що Луніним цікавляться "Баварія", "Манчестер Юнайтед" та інші клуби. Але "Реал" не отримував пропозицій щодо трансферу голкіпера.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін

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