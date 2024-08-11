Лунин снова станет запасным вратарем в мадридском Реале

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Тренерский штаб мадридского "Реала" не будет использовать Андрея Лунина в матчах чемпионата Испании в сезоне 2024/2025. Голкиперу сборной Украины отведена другая роль в команде.

Лунин готов смириться с решением мадридского клуба, сообщает Marca.

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Андрей Лунин провел в мадридском "Реале" еще как минимум один сезон. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Украинец будет выступать за "королевский клуб", но речь о продлении соглашения пока не идет.

Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Какой будет роль Лунина в "Реале"

Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти решит, что основным вратарем "бланкос" в новом сезоне будет бельгиец Тибо Куртуа. Именно он станет защищать ворота "Реала" в матчах чемпионата Испании.

Андрей Лунин сможет играть в поединках Кубка Испании, а также будет подменять своего конкурента в играх Лиги чемпионов. Большинство матчей "Реала" украинцу придется смотреть со скамейки запасных.

За последние месяцы появилась информация о том, что Луниным интересуются "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и другие клубы. Но "Реал" не получал предложений о трансфере голкипера.

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